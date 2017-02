Lustiges Treiben beim Frauenbundfasching Gößweinstein

GÖSSWEINSTEIN - Wenn der Bürgermeister als Ölscheich kommt und sich der Pfarrer als Franziskanermönch verkleidet, dann ist Frauenbundfasching in Gößweinstein.

Die feiernden Frauen schunkelten bis nach Mitternacht. © tw



Die zwei Herren waren neben Musikant Herbert Gröschel und Filmemacher Gerhard Grün jedoch fast die einzigen Männer im wieder einmal voll besetzten Pfarrsaal beim Faschingsabend des katholischen Frauenbunds. Die jecken Damen feierten und schunkelten bis nach Mitternacht.

Die Darbietungen auf der Bühne reichten thematisch vom Absturz auf dem Annafest bis hin zur puren Verzweiflung im Cpmputerladen. Das Highlight des humorvollen Abends mit zahlreichen Sketchen kam ganz zum Schluss mit dem Auftritt von „Hulapula“ im Wetterhäuschen — einer musikalischen Flugreise in den Süden. Wer den Abend verpasst hat und das Programm noch einmal miterleben will, kann dies am Samstag, 11. Februar, ab 19.30 Uhr beim Pfarrfasching am gleichen Ort tun.

Thomas Weichert