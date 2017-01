Main-Donau-Kanal: Die Eisschicht trotzt dem Tauwetter

Temperaturen steigen - Eis bleibt: Schiffe können weiterhin nicht verkehren - vor 1 Stunde

FORCHHEIM - Seit über einer Woche geht nichts mehr für die Schifffahrt auf dem Main-Donau-Kanal. Die gesamte Wasserstraße ist eingefroren und es sieht auch nicht danach aus, dass das Eis bald schmilzt.

Der Main-Donau-Kanal vor wenigen Tagen: Eisschollen bedecken die Wasseroberfläche. © Hans-Joachim Winckler



Die Temperaturen sind zwar im Gegensatz zur letzten Woche wesentlich gestiegen - zumindest herrscht kein Dauerfrost. Die sehr niedrigen Temperaturen in der letzten Woche haben allerdings dazu geführt, dass die Eisdicken zum Teil bis auf 80 Zentimeter angewachsen sind. Bis die Eisschicht wieder taut, wird es noch andauern.

Vorbereitungen zum Eisaufbruch werden getroffen

Damit die Schiffe wieder ungehindert fahren können, sind Eisbrecherschiffe notwendig. Das Wasserstraßen- und Schifffahrtsamt Nürnberg besitzt einen eigenen Eisbrecher. Bis zu vier weitere Eisbrecher werden von den Nachbarämtern vom Main und der Donau zur Verfügung gestellt. Am Main beginnt man derzeit bereits mit dem Eisaufbruch - dort ist es ähnlich eisig. Doch erst wenn das Eis weg ist, können die Eisbrecher über den Main-Donau-Kanal zur Hilfe kommen.

Wie es aussieht, wenn sich ein Eisbrecher seinen Weg durch den Kanal bricht, zeigt ein Video von vorletzter Woche. Zu der Zeit kamen die Schiffe noch durch den Kanal:

Im Nürnberger Amt werden nun durch die Beschäftigten Vorkehrungen getroffen, damit die Eisbrecher möglichst schnell wieder vorwärts kommen. Zum Beispiel versucht man die Eismassen, die an den Toren festgefroren sind, mit heißen Dampfstrahlern zu entfernen. Elektroniker, Industriemechaniker und Wasserbauer sind im Einsatz und kontrollieren die Anlagen.

Wenn dann die Eisbrecher im Einsatz sind, kommt es besonders in den oberen Schleuseneinfahrten verstärkt zu Eisansammlungen, da hier durch Schleusungen Eis angesaugt wird. Auch die Eisstoßer, die meist von Land aus das Eis von den Toren entfernen, werden dann wieder ihren Dienst aufnehmen.

So geht es weiter

Wann die Schiffe wieder auf dem Main-Donau-Kanal fahren können, kann das Amt noch nicht absehen, heißt es in einer Pressemitteilung. Momentan sei sogar davon auszugehen, dass die Temperaturen in der nächsten Woche wieder stärker fallen. Der Schleusenbetrieb bleibt also bis auf weiteres von Bamberg bis Kelheim gesperrt.

Trotz der vermeintlich stabilen Eisschicht warnt das Wasserstraßen- und Schifffahrtsamt Nürnberg weiterhin eindringlich davor, die Eisflächen zu betreten, da sich das Wasser unterhalb des Eises bewegen kann. In unregelmäßigen Abständen müssen Schleusungen durchgeführt werden, um die Anlagen gegen das Eis zu sichern. Für Spaziergänger sei nicht erkennbar, wann eine Schleusung erfolgt und ob Gefahr drohe.

