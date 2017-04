Maler beleuchtet ein dunkles Kapitel Forchheims

Ulrich Fischer gibt (beziehungsweise malt) dem Bauernkrieg ein Gesicht - 13.04.2017 14:00 Uhr

FORCHHEIM - Ullein von Pegnitz. Da klingelt nichts? Keine Sorge, so geht es den meisten Forchheimern, die ihre Freizeit nicht mit der Lektüre städtischer Chroniken verbringen. Nicht so Ulrich Fischer: Der Maler gibt dem Bauern-Anführer aus dem 16. Jahrhundert mit seinem Gemälde ein Gesicht. Und dabei ist Fischer gar kein Forchheimer.

Der Maler Ulrich Fischer mit seinem Werk "Ullein von Pegnitz", dessen Portrait rechts unten auf der Leinwand zu finden ist. © Philipp Rothenbacher



Jetzt als Rentner habe er endlich Zeit zum Malen, seiner lebenslangen Leidenschaft, sagt Ulrich Fischer. Zwei Wochen lang saß er mit Staffelei, Leinwand, Pinsel und Ölfarben auf dem Rathausplatz – wann immer das Wetter es zuließ. Was er in dieser Zeit schuf, ist nichts Geringeres als ein Stück Stadtgeschichte, das kaum einer kennt.

Es geht um den Adeligen Ullein von Pegnitz, der 1524 – also zu Beginn des Deutschen Bauernkrieges – lokale Bauern aufwiegelte und mit ihnen den Aufstand probte. Eine Revolte, die von Pegnitz beim Scharfrichter mit seinem Kopf bezahlen musste. Vor dem Forchheimer Rathaus. Diese blutige Szene hat Fischer auf seinem Ölgemälde festgehalten – mehr oder weniger. Der 78-jährige Maler, der eigentlich aus Kassel stammt, aber dank Sohn und Enkelkindern in Forchheim gelandet ist, widerspricht nämlich dieser gängigen historischen Darstellung.

„Bevor ich anfing, habe ich viel Zeit mit Recherchieren verbracht, Informationen gesammelt, vor allem aus dem Staatsarchiv in München“, erzählt Fischer. Seine Nachforschungen hätten ergeben: Ullein von Pegnitz sei kein Adeliger gewesen, sondern ein Bauer aus Pegnitz. Ebenso wenig habe es sich um wilde Horden gehandelt, die in Forchheim Krawalle schürten – sondern um „fünf bis zehn Bauern, darunter von Pegnitz, die sich trafen, um über ihre Notlage zu reden“, sagt der Maler. „Damals mussten sie 20 Prozent Steuern auf alles entrichten, nicht nur die üblichen zehn Prozent auf Getreide.“

Enthauptet oder nicht?

Derweil erhielten Bauern die Nachricht, so Fischer, dass die Forchheimer Ratsherren überhaupt keine Steuern zahlten. „Sie mussten hungern während die Obrigkeit von ihrem Elend profitierte.“ Aus purer Verzweiflung wäre das Grüppchen dann an Fronleichnam im Jahre 1524 zum Forchheimer Rathaus marschiert, um zu demonstrieren – ein Protest, den die Stadtoberen freilich blutig niederschlagen ließen. „Man enthauptete sie, um ein Exempel zu statuieren“, meint der 78-Jährige. Ob allerdings Ullein von Pegnitz unter dem Beil des Henkers landete, wagt Fischer zu bezweifeln. „Ich habe in einer Chronik gelesen, dass er nach Bamberg geflüchtet ist und weiter für die Sache der Bauern kämpfte.“

Mit seinem 1,70 auf 1,50 Meter großen Gemälde (Titel „Ullein von Pegnitz“) will der Maler der weitgehend unbekannten historischen Figur ein Denkmal setzen. Stilistisch denkt er dabei nicht in Schubladen: „Ob nun im- oder expressionistisch, ich achte auf Kontraste, Farben und wie sie dramatisch zusammenspielen.“

Zudem bemüht sich Fischer bei der Stadt darum, eine eigene Ausstellung auf die Beine zu stellen, am besten in der Kaiserpfalz. Ihm schwebt dabei eine Art Bildergeschichte vor, die den gesamten Verlauf des Bauernaufstandes in Forchheim illustriert. „Das könnte man multimedial und mit viel Atmosphäre gestalten. So, dass sich auch Kinder dafür interessieren.“

Philipp Peter Rothenbacher