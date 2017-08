Mann stachelt Grundschüler zu Schlägerei an

Schneeballschlacht im Januar eskalierte - Bereits mehrfach negativ aufgefallen - vor 12 Minuten

FORCHHEIM - Eine zunächst harmlose Schneeballschlacht unter Grundschülern im Januar endete am Dienstag vor dem Amtsgericht Forchheim: Als ein Junge einen Eisbrocken werfen wollte und deswegen von einem Gleichaltrigen gemaßregelt wurde, mischte sich ein 36-Jähriger ein - und zettelte eine Schlägerei an. Nun wurde er verurteilt.

Eine zunächst harmlose Schneeballschlacht unter zwei Gruppen von Grundschülern im Januar endete am Dienstag vor dem Amtsgericht Forchheim. (Symbolbild)



Alles hatte mit einer harmlosen Schneeballschlacht im südöstlichen Landkreis begonnen. Zwei Kindergruppen hatten sich im Januar 2017 kurz nach 13 Uhr auf dem Schulweg nach Hause einen eiskalten Spaß geleistet. Als einer der Jungen aber zu gefährlich aussehenden Eisbrocken griff und damit andere Kinder treffen wollte, versuchte ein Gleichaltriger, ihm das auszureden.

Das rief einen erwachsenen Passanten auf den Plan, der nun den um Mäßigung bemühten Schüler von hinten festhielt und den anderen Kindern zurief, sie sollten sich das nicht gefallen lassen und auf ihn einprügeln. Drei sieben- bis elfjährige Kinder taten das wirklich, wie alle drei freimütig im Zeugenstand bestätigten. Für ihr Opfer war es sehr schmerzhaft, jedoch ohne schwere Verletzungen.

"Was ging Sie das überhaupt an", wollte Richterin Silke Schneider nun wissen. "Warum haben Sie als vernünftiger Erwachsener die Situation sogar noch eskaliert?" Der festgehaltene Schüler bekam dabei eine Faust auf die Nase und einige Schläge gegen den Bauch. Wehren konnte er sich nicht, hatte ihm der Angeklagte doch die Hände hinter dem Rücken gehalten. Auch die Umklammerung hinterließ in Form von Kratzern Spuren.

Kein juristisch unbeschriebenes Blatt

Weil mehrere Täter gemeinsam gegen ihr elfjähriges Opfer vorgegangen waren, wurde aus der "Dummheit" eine gefährliche Körperverletzung. Da die Kinder alle jünger als 14 Jahre sind, passiert ihnen strafrechtlich nichts. Der Angeklagte ist kein juristisch unbeschriebenes Blatt. Einige Vorfälle im Straßenverkehr, Nötigung, Beleidigung und mehrfach Körperverletzung listete das Bundeszentralregister auf. Bisher war der Metzger immer mit Geldstrafen von bis zu 1000 Euro davongekommen.

"Schockiert" zeigte sich Staatsanwältin Susanne Hansen, da es sich nicht um Erwachsene, sondern um Kinder gehandelt habe. "Es ist unglaublich, was Sie sich da geleistet haben." Entsprechend lautete der Antrag auch zehn Monate Freiheitsstrafe zur Bewährung. Auch wenn der 36-jährige Angeklagte bis zuletzt seine Unschuld beteuerte, verurteilte ihn Richterin Silke Schneider zu neun Monaten Freiheitsstrafe auf Bewährung. " Ich weiß nicht, was Sie geritten hat, aber so etwas geht gar nicht."

Die Kleinen machten in der Befragung erstaunlich klare und eindeutige Aussagen, die allesamt den Angeklagten belasteten. Der zuvor völlig Uneinsichtige nahm das Urteil sogar an, damit er in der nächsten Instanz nicht doch noch die Bewährung verlöre. Als Geldauflage muss er 600 Euro an den Deutschen Kinderschutzbund Forchheim zahlen und jeden Umzug dem Gericht melden.

