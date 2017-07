Am Sonntag, 21.30 Uhr, kam der Fahrer eines Wagens am alten Schulweg im Igensdorfer Ortsteil Pettensiedel von der Strecke ab. Das Fahrzeug prallte dabei gegen einen Baum, woraufhin der alkoholisierte Pkw-Lenker im Auto eingesperrt werden. Der Mann wurde letztlich befreit und kam mit mittelschweren Verletzungen in ein Klinikum. Die Unfallursache ist derzeit noch unklar. © NEWS5 / Merzbach