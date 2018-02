Männer tanzen Ballett beim Weiberfasching Kunreuth

KUNREUTH - Der Kunreuther Weiberfasching ist erwachsen geworden: Nach 25 Jahren blicken die Initiatoren Rosa Polster und Christa Schmidt vom Zuschauerraum aus auf die Gaudi. Zum Lachen gab es schließlich genug.

Ließen es krachen: Die Kunreuther Frauen beim Weiberfasching. Foto: Franz Galster



Richtig krachen ließen es die Kunreuther Frauen bei ihrem Weiberfasching, mit dem sie heuer das 25-jährige Jubiläum feierten. Im Sportheim des TSV gab Anja Sander die eloquente Moderatorin eines attraktiven Programms. Längst sind Freundschaften gewachsen mit Nachbarorten.

Kunreuther Männerballett

Das Kunreuther Männerballett war nicht immer perfekt, aber bei ihnen zählt die Lust am Fasching. Und was im Kino so passiert, erzählten die Dobenreuther Frauen in einem Sketch, mit dem sie Lachsalven auslösten, bevor dann das Effeltricher Männerballett zusammen mit der Garde beim Pärchentanz die Gäste zum Lachen brachte. Dabei saß Rosa Polster im Publikum und dachte lachend an die Zeit, als sie vor 25 Jahren zusammen mit Christa Schmidt den Frauenfasching in Kunreuth initiierte.

„Mit 15 Teilnehmern fingen wir damals an“, erinnert sie sich. Jetzt ist sie nur Zuschauer und freut sich über die tolle Entwicklung der vergangenen Jahre. Aber selbst heute, so Rosa Polster, könne sie sich davon nicht mehr so ganz trennen, während vorne DJ Micha die richtige Musik auflegte, mit der jeder am Abend in Stimmung kam. Er weiß schließlich schon seit sechs Jahren, wie das Publikum musikalisch zu erreichten ist.

Sander vergaß im größten Trubel nicht, ihren Gästen und Helfern zu danken.

