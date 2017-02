Männerballett in Heroldsbach: Sieg für die "Happy Hoppers"

Neun Tanzgruppen beim Gauditurnier der Heroldsbacher Narren

HEROLDSBACH - Das Männergauditurnier am Freitagabend in der Hirtenbachhalle war die zweite Veranstaltung des Fosanachtsverein Heroldsbacher Narren in der Hirtenbachhalle mit ausschließlich aus Männern bestehenden Tanzgruppen. Und wer nicht dabei war hat mit Sicherheit etwas versäumt, nicht bloß beim Gauditurnier, sondern auch beim Rahmenprogramm.

Sie konnten am Ende den Sieg davontragen: Die "Happy Hoppers" aus Aucherbach. © Karl Heinz Wirth



Die gewieften Moderatoren Martin Langmar und Daniel Krämer sorgten für einen reibungslosen Ablauf. Der Spaß stand dabei im Vordergrund, tolle Choreographien, bunte Fantasiekostüme und Männerbäuche die in Korsagen und Strumpfhosen gezwängt zu rythmischer Musik tanzten.

Was die neun Männerballette auf die Bühne brachten, war aller Ehren und Elegance wert. Alle Mannschaften warteten mit verschiedenen Themen auf, von italienischem Flair über Rockn Roll, dem wilden Westen, Piraten, Neandertalern, Skifahren Bauarbeitern und der Monster WG war alles vertreten. Den Besuchern wurde ein karnevalistisches Tanzprogramm geboten, wobei die Jury Punkte - Wertungen für Kostüme, Ausstrahlung, Schrittfolgen und Musik vergab.

Die Jury hatte es nicht leicht die neun Gruppen zu bewerten. Den ersten Platz holten sich die "Happy Hoppers" aus Aucherbach, den Zweiten Platz die Hollfelder Faschingsgesellschaft mit ihrer Darbietung "Mädchenträume" sowie die "Posthalter Kersbach" mit "Highway to Hell". Verlierer gab es an diesem Abend nicht, denn alle anderen Gruppen belegten gemeinsam den vierten Platz. Auch das Rahmenprogramm stand dem Turnier qualitativ in nichts nach. Für Begeisterung sorgten das Damenballett, der Showtanz der Dancing Kids und die Einlage der Marschprinzessinnen der Heroldsbacher Narren.

Karl Heinz Wirth