Um das Publikum für den großen Lauf am Sonntag so richtig in Fahrt zu bringen, stellten die Kleinsten am Samstagnachmittag schon ihr Können unter Beweis: Erst starteten die Bambinis über eine Distanz von 500 Meter, dannach gaben die Schüler auf 1000 Metern richtig Gas. Um 17 Uhr gab es dann noch den 1/10 Marathonlauf, mit einer Strecke von 4,2 Kilometern.