Marihuana-Duft verrät 26-jährigen Forchheimer

Mann muss sich wegen Drogenbesitzes verantworten - vor 20 Minuten

FORCHHEIM - Bei einer Wohnungsdurchsuchung am Sonntagvormittag ist Polizeibeamten in Forchheim bereits an der Wohnungstüre deutlicher Marihuanageruch aufgefallen.

Eigentlich wollten die Beamten "in anderer Sache" (O-Ton Polizeibericht) einen Blick in die Wohnung des Forchheimers werfen.

Von den Beamten auf den typischen Duft der Pflanze angesprochen, händigte der 26-jährige Bewohner sein Marihuana aus.

Eine Anzeige nach dem Betäubungsmittelgesetz ist die Folge.

