Marktplatz: Baustellenfahrzeuge sind ein Dorn im Auge

FORCHHEIM - An die Baustelle am Brauhaus, die die Autofahrer in der Innenstadt seit Monaten durch ein Nadelöhr zwängt, haben sich die Autofahrer zwischenzeitlich gewöhnt. Nun erhitzt die Parksituation rund um das Brauhaus-Gelände die Gemüter.

Alles dicht: Handwerker blockieren oftmals die Zufahrt zur Straße am Marktplatz. Das sorgt für Ärger. Das Ordnungsamt hat jetzt Halteverbote verhängt. © Foto: Roland Huber



Thomas Korneli ist stinksauer: Der Inhaber und Investor der mit viel Engagement renovierten ehemaligen Gerberei Endres und damit unmittelbare Nachbar der Brauhaus-Baustelle, macht seinem Ärger in einer E-Mail an die Redaktion Luft, wenn er von "einer untragbaren Situation" schreibt. "Rücksichtsloses Parken durch Sontowski & Partner" klagt er an, Leidtragende seien Mieter und Geschäftsleute seines Anwesens am Marktplatz 14.

"Prinzipiell ist diese Baustelle für alle Anwohner eine Zumutung. Es wird eine Baumaßnahme auf dem Rücken der Anlieger durchgeführt." Das Copy-Center und auch der Zugang zu den Wohnungen sei durch die Baustellenfahrzeuge zugeparkt und verstellt.

"Die Situation wurde bereits mehrfach beim Ordnungsamt angezeigt und auch an die Geschäftsleitung von Sontowski & Partner herangetragen", schreibt er weiter. "Ein entsprechendes Handeln von Seiten des Ordnungsamtes ist leider auch zu vermissen."

"Wir haben auf die Situation reagiert und Park-Verbote sowie Halte-Verbote installiert", lässt Roland Brütting vom Ordnungsamt der Stadt wissen. Erst vor wenigen Tagen habe es überdies einen Ortstermin mit dem Verantwortlichen von Sontowski & Partner gegeben. "Die Baufirma wurde explizit und dringend darauf hingewiesen, dass die Parkverbote einzuhalten sind", sagt Brütting.

Auf der Straßenseite zur Gerberei hin sei absolutes Halteverbot, auf der gegenüberliegenden Seite eingeschränktes Halteverbot, Baustellenfahrzeuge dürfen dort, auf der rechten Straßenseite, parken.

Um die Parksituation in der Baustellenzufahrt zu entzerren habe man außerdem zusätzliche Handwerker-Parkausweise ausgestellt. Die Firmen-Autos dürfen nun auf den Parkplätzen am Säumarkt parken, "was allerdings zu Lasten der Geschäfte und Privatpersonen, die einen Parkplatz suchen geht", so Brütting.

Verständnis zeigt Brütting gegenüber den Argumenten Kornelis: "Wir versuchen soweit es geht entgegenzukommen." Und doch ist Brütting auch ein wenig machtlos: Zwar werde die Straße "von unserem Außendienst überwacht, doch "eine Verwarnung nützt wenig, die zahlen das Knöllchen und parken dort weiter", sagt er.

Trotz mehrfacher Nachfrage der Nordbayerischen Nachrichten war bei der Firma Sontowsky & Partner leider kein Verantwortlicher für eine Stellungnahme erreichbar.

