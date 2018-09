Marktplatz: Feuerwehr stieg aufs Dach

FORCHHEIM - Schlimmeres haben nach eigener Darstellung die ehrenamtlichen Einsatzkräfte der Freiwilligen Feuerwehr Forchheim mitten in der Innenstadt verhindern können.

Das Dach wurde mit Hilfe einer Motorsäge geöffnet, damit die Feuerwehrkräfte richtig an die Glutnester herankommen konnten. © Foto: Feuerwehr Forchheim



Gegen 13.20 Uhr wurde die Feuerwehr Forchheim, wie sie mitteilt, zunächst zu einer Brandnachschau zum Marktplatz alarmiert. Bei Eintreffen der Feuerwehr stellte sich heraus, dass es im Verlauf von Sanierungsarbeiten am Dachstuhl zu einem Schwelbrand gekommen war.

Erste Löschversuche waren bereits durch die anwesenden Handwerker durchgeführt worden. Das Objekt wurde von der Feuerwehr umgehend geräumt und ein Atemschutztrupp zur Brandbekämpfung im komplett verrauchten Dachgeschoss eingesetzt. Der Schwelbrand konnte rasch lokalisiert und mit einem Hohlstrahlrohr eingedämmt werden.

Um alle Glutnester bekämpfen zu können, musste die Dachhaut von außen mit Hilfe einer Motorsäge geöffnet werden. Zur Absicherung und Unterstützung wurden vorsorglich weitere Atemschutzgeräteträger der Feuerwehr Reuth alarmiert, berichtet die FFW.

Für die Dauer der Löscharbeiten musste die Straße am Marktplatz für den Verkehr vollständig gesperrt werden. Nach gut einer Stunde, so der Bericht, konnte die Einsatzstelle an die ausführenden Firmen wieder übergeben werden.

Ermittlungen zur Schadensursache und Schadenshöhe führt die Polizeiinspektion Forchheim. Die Feuerwehren Forchheim und Reuth waren mit fünf Fahrzeugen und rund 25 Kräften im Einsatz.