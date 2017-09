Martin-Grundschüler essen bald noch gesünder

Forchheimer Grundschule nimmt an Coaching-Programm teil - vor 1 Stunde

FORCHHEIM - Tägliches Mittagessen mit der ganzen Familie? Das ist heutzutage selten geworden, oft sind Kinder in der Schule auf entsprechende Verpflegung angewiesen. In der Martin-Grundschule in Forchheim gibt es das schon länger. Trotzdem nimmt die Schule jetzt an einem Coaching-Programm des Amtes für Ernährung, Landwirtschaft und Forsten teil. Schulleiterin Kerstin Friedrich erklärt wieso.

Gesundes zum Mittagessen: Die Martin-Grundschule nimmt an einem Coaching teil. © dpa



Frau Friedrich, worum geht es bei diesem Coaching?

Kerstin Friedrich: Es geht, kurz gesagt, um die Optimierung des Mittagessens für die Kinder. Das beginnt beim Angebot, wo wir möglichst frische und gesunde Produkte, Obst, Gemüse und Salate anbieten wollen, bis hin zur Darbietung. Denn es gibt Schüler, die essen alles getrennt, sprich Beilagen getrennt vom Fleisch oder den Soßen. Das kommt ganz auf die (Essens-)Kultur an. Aufläufe sind da eher kontraproduktiv. Auch hier wollen wir ein entsprechendes Angebot schaffen, damit die Kinder gerne bei uns essen.

Kerstin Friedrich © Foto: Meyer



Die Martinschule hat seit einigen Jahren eine Mittagsverpflegung. Wieso haben Sie sich nun für das Coaching entschieden?

Kerstin Friedrich: Bereits jetzt wird unser Essen-Angebot sehr gut angenommen, rund 100 Kinder nutzen es täglich. Wir achten auch darauf, dass für muslimische Kinder immer schweinefleisch-freie Alternativen zur Verfügung stehen. Aber wir wollen uns einfach nochmal verbessern. Denn beim Essen geht es ja auch um das Gemeinschaftliche, das Familiäre. Unsere ehemalige Pausenhalle ist das Essenszimmer, weil wir keine anderen räumlichen Möglichkeiten haben. Auch hier soll uns das Coaching helfen, den Raum als gemeinschaftliches Mittagessenszimmer noch zu verschönern.

Wie wird das Coaching bislang bei Ihnen angenommen?

Kerstin Friedrich: Sehr gut. Wir sind aber erst noch in den Startlöchern und hatten unlängst das erste große Treffen im Amt für Ernährung in Bayreuth, es folgen weitere. Dort wird unsere Verpflegungsbeauftragte und unser Caterer geschult. Mitte Oktober kommt die Coaching-Dame aus Bayreuth zu uns in die Schule, nimmt am Mittagessen teil und danach haben wir ein gemeinsames Treffen mit ihr und unserem Caterer, bei dem wir dann konkrete Verbesserungsvorschläge erörtern können.

PHILIPP ROTHENBACHER