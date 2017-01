Martin Schulz stimmt Forchheims SPD hoffnungsfroh

Der Kanzlerkandidat löst in erster Linie Freude aus - vor 14 Minuten

FORCHHEIM - Die SPD tritt mit dem früheren Präsidenten des Europa-Parlamentes, Martin Schulz, als Spitzenkandidat zur Bundestagswahl am 24. September an. Sozialdemokratinnen und Sozialdemokraten in Stadt und Landkreis Forchheim finden diese Entscheidung gut.

Anita Kern Foto: Edgar Pfrogner



„Ich hatte das immer noch gehofft“, sagt zum Beispiel Anita Kern, Stadträtin und Ortsvereinsvorsitzende der Arbeiterwohlfahrt (Awo). Martin Schulz könne „Menschen für den Zusammenhalt begeistern“ und damit einen „gewissen Gegenpol zum derzeitigen Trend“ setzen, meint Kern. Oberbürgermeister Uwe Kirschstein hält Martin Schulz ebenfalls für „einen sehr guten Kandidaten: Er hat mich überzeugt“. Mit ihm setze die SPD „ein Zeichen in Richtung Internationalisierung, was ja zuletzt etwas zu kurz gekommen ist“.

Mit dem Europapolitiker Schulz gegen die nationalistischen Populisten von rechts — diese Grundhaltung ist bei allen SPD-Stimmen durchzuhören. Vor allem natürlich bei Wilmya Zimmermann. Die Niederländerin mit Wohnsitz in Poxdorf stammt aus einem Ort in derselben Grenzregion wie Martin Schulz, nur 15 Kilometer von dessen Heimatort Würselen entfernt. 1994 zog sie „mit dem Martin“ ins Europaparlament ein, arbeitete eng mit ihm zusammen, etwa in dem Ausschuss, der sich mit Migration und Rassismus beschäftigte: „Europapolitik ist in der jetzigen Situation sehr wichtig, gerade auch wegen der wichtiger gewordenen Rolle Deutschlands in Europa.“

Wilmya Zimmermann Foto: Manuel Kugler



Der Gräfenberger Bürgermeister Hans-Jürgen Nekolla sieht in Schulz auch den ehemaligen Bürgermeister: „Er kommt aus der Kommunalpolitik und kennt die Sorgen der Bürger von der Basis her.“ Zugleich sei er international „gut vernetzt“, beliebt in der Bevölkerung und biete im Vergleich zu Noch-Parteichef Sigmar Gabriel „die besseren Perspektiven“.

Laurenz Kuhmann Foto: Stefan Braun



Mit Martin Schulz, glaubt auch der Kreisvorsitzende der Partei, Laurenz Kuhmann, werde die SPD „den Wahlkampf sehr gut führen“. Da Schulz nicht im Kabinett der großen Koalition sitze, könne er „Merkel eher angreifen“ als der Vize-Kanzler Gabriel. Forchheims Parteichef Michael Hartmann hätte prinzipiell auch Sigmar Gabriel die Kandidatur zugetraut, darin ist er sich mit seinen Parteifreunden einig. Aber wie alle andern ist auch er sehr zufrieden mit der Aussicht auf Martin Schulz: „Er ist in der Öffentlichkeit sehr gut angesehen, eine Integrationsfigur, nah am Menschen.“

Reiner Büttner, Fraktionschef der SPD im Stadtrat, preist vor allem den „Wertekompass“ des Kandidaten: „Er spricht aus, dass wir große Probleme mit der Globalisierung haben, die man aber nicht allein auf nationaler Ebene lösen kann, sondern nur durch europaweite Zusammenarbeit.“

Soziale Gerechtigkeit

Hans-Jürgen Nekolla Foto: Edgar Pfrogner



Die SPD, auch darin sind sich alle einig, werde in diesem Wahlkampf das Thema „soziale Gerechtigkeit“ in den Vordergrund stellen. Kann Martin Schulz diesen Komplex glaubwürdig verkörpern? Die Antwort fällt einhellig aus: „Ja.“ Für Hans-Jürgen Nekolla steht Schulz für eine „deutlich linkere Orientierung“ seiner Partei, für eine „bürgernahe Politik“. Der Kandidat habe als Parlamentspräsident bereits dokumentiert, „dass er durch seine klare Ansprache auch Sachen bewegen kann“.

Anita Kern verbindet mit Martin Schulz die Hoffnung auf wichtige Schritte hin zu diesem Ziel, etwa bei der Rente, bei Leiharbeitern und Werkverträgen. Die SPD habe da ja in den letzten Jahren schon viel geleistet: „80 Prozent der Erfolge der großen Koalition sind SPD-Themen.“

Wer Martin Schulz schon mal persönlich reden hat hören, wie etwa Reiner Büttner oder Laurenz Kuhmann, schwärmt von dessen Überzeugungskraft und seinem Charisma. Wilmya Zimmermann lobt sein „großes Wissen“ auf vielen Gebieten. Er sei ein „sehr guter Denker“ und könne „Zusammenhänge gut formulieren“.

Michael Hartmann will Schulz auf jeden Fall im Wahlkampf nach Forchheim einladen. Ob er kommt, müsse man dann sehen. Mit ihm als Kanzlerkandidat gehe die Forchheimer SPD aber „erwartungsfroh und guten Mutes“ in den Wahlkampf. Das Ziel muss sein, sagt Anita Kern, „dass Martin Schulz Kanzler wird“.

ULRICH GRASER