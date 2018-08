Maskottchen für das Pfalzmuseum Forchheim vorgestellt

FORCHHEIM - Er ist knuffig, blau, ein wenig Rüsseltier, ein bisschen Dino: der Pfalzifant. Seine Mission: Pfalzi soll die Kinder mitnehmen und das Forchheimer Pfalzmuseum zum Abenteuer machen.

So sehen sie aus: Pfalzi und sein Kumpel Löbe - präsentiert von Ideengeber Udo Schönfelder (2. v. li.), Maler und Grafiker Reiner Schütz, Museumschefin Susanne Fischer und OB Uwe Kirschstein (li.). © Fotos: Ralf Rödel



Mit der Comicfigur des Pfalzifanten will Museumsleiterin Susanne Fischer ganz neue Marketingwege gehen. Turnbeutel mit Pfalzi-Foto, Aufkleber, Pfalzi-Magnete und vielleicht – wenn es der Etat erlaubt – ein Plüschtier, kann sie sich vorstellen. Pfalzi ist nicht nur ein Marketing-Gag, sondern auch die konsequente Weiterentwicklung des museumspädagogischen Schwerpunktes des Pfalzmuseums, betont Susanne Fischer: "Wenn man die Kinder für das Museum interessiert,

Und so sieht das Vorbild für Pfalzi aus: Die gotische Wandmalerie im Erdgeschoss des Pfalzmuseums © Fotos: Ralf Rödel



dann kommen sie auch als Erwachsener". Deshalb will sie auch mit Schulen kooperieren, wenn es darum geht mit dem Pfalzifanten Geschichten zu entwickeln, die dann als Broschüren, Comic-Heft, Rätselblatt und ähnliches Eingang ins Museumsangebot finden.

Damit er auf seinen künftigen Abenteuern nicht so alleine ist, hat Pfalzi einen Kompagnon: ein Löwe, Löbe genannt, ein alter, erfahrener Freund, der dem Pfalzi versucht zu zeigen, wo es lang geht.

Wieso Elefant und Löwe? Beide Tiere gehören zum Bildrepertoire des Museums, sie sind als gotische Wandmalerei im Erdgeschoss zu sehen und Teil einer repräsentativen Ikonografie für den fürstbischöflichen Empfangssaal. Weil der Künstler damals Elefanten und Löwen nur vom Hörensagen kannte, sind die Tiere an der Wand bereits sehr fantasievoll ausgefallen.

CSU-Stadtrat Udo Schönfelder hatte die Idee, Maler und Grafiker Reiner Schütz wandelte die historisch gewichtigen Wandmalereien in kindgerechte Comicfiguren um. Ihm ging es ganz und gar nicht um zoologische Genauigkeiten, sondern um Gefühle und Assoziationen, die der Pfalzi und sein Kumpel wecken sollen. Lieb und gutmütig der eine, mit Babyspeck und tapsigen Beinen, die ein bisschen aussehen wie bei einer Kuh. Beim Nackenschild denkt man zuerst an einen Triceratops-Dino, tatsächlich ist das aber eine Anlehnung an das Vorbild an der Wand. Der Löbe wiederum versprüht Altherren-Charme und Bedächtigkeit.

Noch in diesem Jahr könnten erste Werbeartikel auf dem Markt kommen, schätzt Museumsleiterin Susanne Fischer, und mit den Schülern Abenteuer entwickelt werden. Und für Oberbürgermeister Uwe Kirschstein (SPD) sind die beiden Sympathieträger der Anfang einer Erfolgsgeschichte.

