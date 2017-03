Massenansturm auf die Innenstadt

Steckzwiebeln waren der Renner am Jahrmarkt — Menschentrauben schoben sich durch die verkaufsoffene Innenstadt - vor 26 Minuten

FORCHHEIM - Full house in der Innenstadt: Der verkaufsoffene Sonntag mit gleichzeitigem Jahrmarkt zog die Menschen magisch an.

Fast jeder hatte eine Einkaufstüte in der Hand. In der Innenstadt war mächtig was los. Foto: Roland Huber



Das Gebetbuch mit Goldschnitt spitzt noch ein wenig aus der Manteltasche, als die beiden Gottesdienst-Besucherinnen am Paradeplatz eine drängende Frage umtreibt: "Was kosten die Palmkätzla?", wollen sie wissen. Hier gleich vis-à-vis der Häuserzeile hat die Gärtnerei Müller aus Priesendorf seit vielen Jahren ihren Stammplatz und verkauft, neben Palmkätzchen, alles, was das Gärtnerherz höher schlagen lässt. Kurz nach 11 Uhr ist kaum ein Durchkommen vor den Pflanztischen, die Kunden drängen sich vor den zarten Kopfsalat-Pflänzchen und haben bei Steckzwiebeln die Wahl zwischen "Rote Braunschweiger", "Lange Bamberger" oder "Runde Stuttgarter".

In der Fußgängerzone selbst herrscht Ruhe vor dem Sturm, da surren noch die Staubsauger in den Foyers und werden die Wischmops geschwungen. Will man gegen 15 Uhr allerdings vom Rathausplatz in Richtung Paradeplatz blicken, sieht man nur eines: Menschentrauben. Auch im Laden Drei ist kaum ein Quadratmeter frei. Aus dem Bamberger und Nürnberger Raum, so erzählt Inhaberin Heike Ammon, kämen die Besucher. Nein, sagt Ammon, eine Gegnerin des verkaufsoffenen Sonntags sei sie nicht. "Es arbeiten viele Branchen am Sonntag", sagt sie und der offene Sonntag, "das ist die beste Werbung für uns". Familien und Kunden aus dem Umland, "die sonst nie da sind", die kämen am verkaufsoffenen Sonntag zum Stöbern und Shoppen in den S.-Oliver-Store, erklärt Geschäftsführerin Birgit Tröster. "Der Jahrmarkt als Pendant dazu ist ideal", so Tröster weiter. Die Diskussion um den verkaufsoffenen Sonntag, das ist für Tröster "alle Jahre ein leidiges Thema". "Lasst doch die Leute einkaufen, wie es ihnen passt", fordert sie, denn letztlich "entscheidet der Kunde, ob er einkaufen will oder nicht".

"Mit voller Besetzung", so Geschäftsführerin Marion Amtmann vom gleichnamigen Bettenhaus, sei ihre Mannschaft am Sonntag angetreten. Amtmann macht dieselbe Erfahrung wie Tröster, nämlich dass "ganz andere Kunden" am Sonntag einkaufen. "Mir würden zwei verkaufsoffene Sonntage, einer im Frühjahr und einer im Herbst und eine lange Einkaufsnacht reichen", räumt Amtmann ein, "das wäre ein guter Kompromiss für alle".

BIRGIT HERRNLEBEN