Mathias Wehr: Forchheims neuer Kulturpreisträger

Der Dirigent erhält die Auszeichnung für seine Arbeit mit der Bläserphilharmonie - vor 57 Minuten

FORCHHEIM - Der 33-jährige Mathias Wehr aus Schwabach ist der bisher jüngste Träger des "8. Forchheimer Kulturpreises", den die Gesellschaft zur Förderung von Kultur in Forchheim, die Sparkasse und die Stadt Forchheim alljährlich vergeben. Der Dirigent, Musiker und Komponist nahm den von Harro Frey gestalteten Bronze-Triton und die 3000 Euro Preisgeld bei einer Feierstunde im Pfalzmuseum in Empfang.

Mathias Mönius (Preisträger 2015), Astrid Haas, Mathias Wehr (2017), Tessa Korber (2010), Reiner Schütz (2013) und Harald Winter (2011, v.li.). Es fehlen: Horst Kummeth (2016), Hubert Forscht (2012) und Michael Goldbach (2009). © Foto: Güldner



Warum nicht eine Alladooch-Annafest-Polka, oder ein Festmarsch zur Fertigstellung der Bauarbeiten an der Bahnstrecke, oder gar einen schnellen Galopp, wenn die Autobahn ohne Hindernisse wieder befahrbar sein wird?

Ideen für Auftragsarbeiten der Stadt an den Komponisten Mathias Wehr hatte Mathias Mönius einige. Was Fürth könne, könne Forchheim doch schon lange. Zumal der Preisträger als leidenschaftlicher Musiker, selbstbewusste Persönlichkeit und fachliche Autorität genau der richtige sei.

((ContentAd)Nach dem Studium der Klarinette hängte Werth ein Zweitstudium für Blasorchester-Dirigenten an der Universität Augsburg an. Am Pult feierte er seine bislang größten Erfolge: 2008 "Europäischer Dirigent des Jahres", 2009 bei der "Dirigier-Weltmeisterschaft" im niederländischen Kerkrade Zweiter.

Der Künstler leitete und leitet die Blasorchester in Burgfarrnbach und Unterpleichfeld bei Würzburg und seit fünf Jahren auch das Sinfonische Blasorchester des Musikvereins Forchheim-Buckenhofen, das heute als Bläserphilharmonie Forchheim bekannt ist. Daneben unterrichtet er Klarinette und Saxophon an den Musikschulen in Stein und Weißenburg.

Dieter George scheint 2013 prophetische Fähigkeiten besessen zu haben. Der frühere städtische Kulturbeauftragte hatte vorhergesagt, es werde dereinst gelingen, dass der "Leiter eines Forchheimer Klangkörpers" den Kulturpreis bekäme.

Haas sichtlich erleichtert

Sichtlich erleichtert war Astrid Haas von der verleihenden Gesellschaft zur Förderung der Kultur in Forchheim, dass die Preisverleihung überhaupt stattfinden konnte. Der Verein hatte sich im ersten Halbjahr schließlich wegen der 1250 Euro hohen Preisgeldzuschusses aus dem städtischen Etat im Clinch mit der Kulturbeauftragten Katja Browarzik befunden.

Die Kulturbeauftragte fehlte bei der Preisübergabe ebenso wie Oberbürgermeister Uwe Kirschstein (SPD) aus Termingründen.

UDO GÜLDNER