Maus legt Ampel am Forchheimer Bahnhof lahm

Seit Samstag: Nur noch Rechtsabbiegen bei der Ausfahrt möglich — Fußgänger müssen Umweg nehmen - vor 54 Minuten

FORCHHEIM - Am Bahnhof Forchheim schaukelt sich seit Samstag früh eine schwierige Verkehrssituation hoch, die ständig zu gefährlichen Situationen führt. Schuld ist: eine Maus. Und das ist kein verspäteter Faschingsscherz.

Dieser Fußgänger nimmt eine sehr gefährliche Route auf die andere Straßenseite. Foto: Edgar Pfrogner



Im Schaltkasten für die Ampelanlage ausgerechnet an einer der wichtigsten Kreuzungen Forchheims, nämlich an der Ausfahrt vom Bahnhof, sind am Samstag in aller Frühe alle Ampeln ausgefallen. Grund ist eine Maus, die sich, so erklärt es Roland Brütting vom Straßenverkehrsamt der Stadt, in dem Kasten "eingenistet" hat. Der Ampelhersteller muss für Ersatz sorgen, aber das dauert. Und damit hat Forchheim ein Problem.

Für Tausende gibt es derzeit ein Riesenproblem. Vom Bahnhof aus darf nur noch nach rechts abgebogen werden, Fußgänger wie Radler dürfen die Kreuzung überhaupt nicht mehr überqueren.

Gefährlicher Weg

Auf zwei Streifen von Süden wälzt sich der Autoverkehr vorbei. Von Norden genauso. Wer aus der Stadt zum Bahnhof will oder umgekehrt vom Bahnhof in die Stadt, läuft seit gefühlt ewigen Zeiten über diese Kreuzung. Angesichts der gefährlichen Lage sagt der Verkehrsexperte der Polizei Forchheim, Hartmut Demele: "Der Umweg über die Schönbornstraße oder über die Eisenbahnbrücke ist zumutbar."

Vor allem ist er weniger gefährlich: Ein blauer Pfeil als Gebot fürs Rechtsabbiegen und mit Baken gesperrte Spuren für Geradeaus- und Linksfahrer? Wurscht, wird schon nicht so ernst gemeint sein: Da tastet man sich eben mal über fünf Spuren durch. Von links und rechts kommen Autos? Müssen sie halt aufpassen. Fußgänger und Radler hüpfen, rennen, fahren und laufen bis zur Querungshilfe und weiter.

Der Umweg ist zwar laut Polizei "zumutbar", aber offenbar nicht für jede(n). Hinzu kommt, dass derzeit die Autobahnauffahrt Richtung Bamberg im Süden gesperrt ist. Wer auf der Bundesstraße quer durch Forchheim nach Norden fährt, steht zu Stoßzeiten spätestens bei der Papierfabrik im Stau.

Ganz dumm erwischt es die Nahverkehrsbusse: Sie sind gezwungen, in die Haidfeldstraße bei den Stadtwerken zu fahren und dort umzudrehen. "Das schafft Verzögerungen, die sich den Tag über summieren, das können wir nicht mehr aufholen", sagt Klaus Hummel, Nahverkehrsorganisator am Landratsamt. Hummel ist dieser Tage doppelt gestraft: Der Bahnbetreiber "agilis" hat auf der Strecke Forchheim - Ebermannstadt den Betrieb eingestellt und lässt Busse als Ersatz fahren.

Bernhard Lott von der Siemens-Pressestelle in Nürnberg bestätigt auf NN-Nachfrage: "Ja, es war Maus-Verbiss." Der kleine Nager beschädigte die über 20 Jahre alte Anlage "irreparabel". In einer Woche muss nun eine neue Anlage gebaut, installiert und für die relativ komplexe Kreuzung konfiguriert werden — inklusive neuer Versorgungsleitungen. Eine echte Herausforderung.

