Vier Verletzte gab es bei einem schweren Verkehrsunfall auf der Staatsstraße zwischen Neuses (Landkreis Forchheim) und Altendorf (Landkreis Bamberg). Ein Mazdafahrer übersah einen vor sich fahrenden Golf, der abbiegen wollte. Durch die Wucht des Aufpralls hob der Mazda ab und überschlug sich, während der Golf in einem Feld landete. Insgesamt wurden vier Personen leicht verletzt, die in ein Bamberger Krankenhaus kamen. Der Schaden liegt nach ersten Schätzungen im hohen vierstelligen Bereich. © NEWS5 / Herse

Weitere Bildergalerien auf nordbayern.de

Tödlicher Verkehrsunfall zwischen Hausen und Wimmelbach Gegen 14 Uhr ist es am Freitag auf der B470 zwischen Hausen und Wimmelbach schweren Verkehrsunfall gekommen. Zwei Pkw waren daran beteiligt. Eine Person verstarb noch an der Unfallstelle, mindestens eine weitere wurde schwer verletzt. Die B470 wurde komplett gesperrt.

Vom "Pack mer's" zum Apartmenthotel: Chronik einer Baustelle Im Sommer 2017 ging es dem ehemaligen Gebrauchtwarenhof Pack mer’s an den Kragen: Bagger rissen das Gebäude an der Bayreuther Straße ab, auf dem Gelände entsteht derzeit ein Neubau-Komplex mit Hotel, Schülerwohnheim, Gastronomie und Büroflächen. Eine Baustellen-Chronik in Bildern.