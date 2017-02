MdB Silberhorn traf Papst Franziskus

Begegnung anläsaslich des Konferenz "Internationales Forum über Migartion und Frieden" - vor 24 Minuten

FORCHHEIM/ROM - Der Parlamentarische Staatssekretär und CSU-Bundestagsabgeordneter Thomas Silberhorn traf im Vatikan mit Papst Franziskus zusammen.

Einen Bamberger Reiter aus Schokolade überreichte MdB Thomas Silberhorn an Papst Franziskus, den er bei einer Konferenz in Rom traf. © Foto: privat



Der Heilige Vater bekam vom Bamberger Abgeordneten ein ganz besonderes Geschenk: Einen Bamberger Reiter aus Storath-Schokolade, den der Künstler Adalbert Heil extra für das Treffen gegossen hatte. Silberhorn nahm in Rom an der Konferenz "Internationales Forum über Migration und Frieden" teil. "Die weltweite Migration ist eine Herausforderung für die gesamte internationale Gemeinschaft", sagte Silberhorn in seiner Eröffnungsrede. Um irreguläre Migration zu vermeiden, brauche es eine faire Verteilung von Asylbewerbern sowie klare Kriterien für Arbeitsmigration.

Vor allem aber müsse sich die internationale Gemeinschaft aktiv darum kümmern, Fluchtursachen zu beseitigen. Durch Gewalt, extreme Wetterereignisse und Armut werde mehr und mehr Menschen die Lebensgrundlage entzogen. "Alle Menschen wollen eine Zukunftsperspektive in ihren Heimatländern", so Silberhorn. "Kinder brauchen Schulen, Jugendliche eine Ausbildung, Erwachsene Arbeit und Einkommen." Nur wer vor Ort ein Auskommen und eine Aufgabe habe, werde bleiben. Europa und Afrika müssten ein neues Kapitel der Zusammenarbeit aufschlagen, forderte der Staatssekretär. Ziel müsse es sein, deutlich mehr Wertschöpfung in Afrika zu schaffen. Das könne nur gelingen, wenn in afrikanischen Ländern Rohstoffe weiterverarbeitet und Konsumgüter selbst produziert werden. Politische Stabilität und Rechtssicherheit seien dafür unerlässliche Rahmenbedingungen.

Das zweitägige Forum wurde vom Migrationsnetzwerk Scalabrini, der Konrad-Adenauer-Stiftung und dem Dikasterium des Heiligen Stuhls für die ganzheitliche Entwicklung des Menschen organisiert. Silberhorn führte in Rom zudem Gespräche mit der deutschen Botschafterin beim Heiligen Stuhl, Annette Schavan, dem italienischen Vizeaußenminister Mario Giro sowie der Exekutivdirektorin des Welternährungsprogramms der Vereinten Nationen, Ertharin Cousin.

