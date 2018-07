#me two: Brauwastl-Spruch kommt nicht überall an

Viele haben von der #metoo-Debatte noch nie etwas gehört — Belegschaften mit Einheits-Klamotten auf dem diesjährigen Annafest - vor 21 Minuten

FORCHHEIM - Das Annafest-Shirt von Ulli Raab mit dem Spruch "Alla Dooch Annafest" kennt inzwischen jeder. Wir haben uns am Mittwoch auf dem Annafest umgesehen, ob es vielleicht noch andere Fest-Hemden gibt. Und sind fündig geworden.









Kultstatus hat das T-Shirt des Brauwastl-Kellers bereits, allerdings noch nicht in dem Ausmaß wie das Alla-Dooch-Hemd des King Ulli Raab. Zum siebten Mal schenkt das Trio Thomas Schramm, Fritz Zirnsack und Jürgen Matern mit seiner Jahr für Jahr größer werdenden Gruu (englisch: Crew) auf dem früheren Kupfer-Keller das nach eigenem Rezept gebraute Brauwastl-Bier aus. Mit eigenem Leibchen.

Der Schriftzug dieses Jahres spaltet die Fan-Gemeinde, wie die Gruu erzählt. Denn dieser Spruch wird nicht von jedem und jeder verstanden: "Er: Serwus, a Mooß! Sie: #me two".









Zum Hintergrund erklärt Fritz Zirnsack: "Serwus, a Mooß — das hören wir täglich am Tresen mindestens 200 Mal. Das spukt uns schon seit Jahren als Spruch im Kopf herum." Die Verknüpfung mit der #metoo-Debatte, bei der es eigentlich um den Protest gegen sexuelle Belästigung von Frauen durch (männliche) Vorgesetzte geht, kam irgendwann dazu: "Wenn die Frau daneben steht und sagt: Mir aa a Mooß, dann sind es ja zwei." Bei amerikanischen Touristen jedenfalls landeten die Brauwastler damit einen Volltreffer: "Die lachen sich halbtot und kaufen gleich zehn T-Shirts im Dutzend", sagt Thomas Schramm.

Bei Einheimischen stößt der Spruch auf differenzierte Reaktionen: "50 Prozent können mit dem Begriff #metoo auch dann nichts anfangen, wenn wir es ihnen erklären", sagt Hermann Buchfelder von der Gruu. Die ganze Brauwastl-Mann- und -Frauschaft schüttelt dabei den Kopf: Wie kann eine so breit geführte öffentliche Debatte an so vielen Menschen einfach spurlos vorüber gehen?

Andere lassen sich erheitern, wieder andere halten die Verknüpfung von Bier und dem Protest gegen sexuelle Belästigung für grenzwertig (wovor die Gruu eingestandenermaßen ein wenig Bammel hatte). Ganz und gar unerwartet aber kam die Reaktion eines Stammgastes und Stamm-T-Shirt-Käufers, wie Thomas Schramm erzählt: "Diesmal kann er das Shirt nicht kaufen, hat er gesagt. Denn: Er hat ja gar keine Frau, die ,me two’ sagen könnte." Na gut.

Diese ganzen Verständnis-Probleme hat das Autohaus Hofmann mit seinem Hemd nicht. Auf dem Glocken-Keller sitzt die Mannschaft einheitlich gekleidet und stärkt damit ganz nebenbei das Zusammengehörigkeitsgefühl. Auf dem schwarzen Polo-Shirt prangt lediglich der Schriftzug "Hofmann — Autohaus" in Grün, da kann man nix verkehrt machen. In den Krügen, beteuern die Auto-Profis aus dem Forchheimer Süden, schwappt übrigens garantiert nicht Diesel oder Bleifrei.

Drei Tische weiter sitzt die Belegschaft von JUB Metallbau aus Hausen, fast alle in Lederhose. Bernd Jungbauer, der Chef, trägt oben herum Schwarz, die Crew hellgrün. Über dem Herzen steht gedruckt: Annafest 2012. "Im November 2011 habe ich mich selbstständig gemacht", erklärt Jungbauer. 2012 war dann der erste gemeinsame Annafest-Besuch fällig. Seither gilt: Annafestmittwoch, 12 Uhr, das ist Pflicht. Handschriftlich haben die Gesellen darunter die Folgejahre ergänzt — bis 2017. Und was ist mit 2018? "Das schreiben wir drauf", lacht einer, "wenn der Erste mit einem Edding vorbeikommt." Alles klar: Prost!

Auf dem Hofmanns-Keller prostet sich derweil die Belegschaft von "Nutzfahrzeuge Leopold" zu. Sie trägt die moosgrüne Variante des Alla-Dooch-Shirts von Ulli Raab. Dazu als Sonderdruck auf dem Rücken: das Firmenlogo und die Aufschrift "Crew" (fränkisch: Gruu). Firmenchef Robert Leopold erzählt, dass er den Auftrag gerade noch im letzten Moment aufgegeben hat und dass er dem King sehr dankbar dafür ist, dass es noch geklappt hat.

Über den Weg laufen einem auf dem Festgelände durchaus noch andere Raab-Sonderhemden, meistens von Keller-Crews mit individueller Rückenbeschriftung. Gleich gewandet in Pink, mit dem Aufdruck "Kindertagesstätte am Lindenanger" auf dem Rücken und dem Vornamen über dem Herzen laufen uns drei Erzieherinnen der städtischen Kita über den Weg. Vielen Dank an sie, dass sie sich haben ablichten lassen.

Firmenbelegschaften, die einheitlich gekleidet am Mittwoch das Annafest besuchen, stellen nach unserer Beobachtung jedenfalls nicht das Gros der Besucher.

„Crew“ wie auf dem T-Shirt links oder doch lieber fränkisch „Gruu“? Die Herren vom Brauwastl auf dem rechten Foto haben sich ganz klar für die fränkische Schreibweise entschieden. Während die Mitarbeiter von Nutzfahrzeuge Leopold als „Crew“ daher kommen. Die Mädels der Kindertagesstätte Am Lindenanger haben sich für bonbonrosa T-Shirts entschieden.



Wie gerne hätten wir doch auf dem Eichhorn-Keller die Hundertschaft der Stadtwerke mit dem Schriftzug "Wir lieben Forchheim" gesehen. Oder das Landratsamt mit: "Hermann liebt uns alle". Aber wahrscheinlich müssen wir darauf genauso noch ein wenig warten wie auf das Corporate Identity-Shirt der Stadtverwaltung Forchheim: "Uns Uwe — einer für alle".

ULRICH GRASER (Text)und RALF RÖDEL (Fotos)