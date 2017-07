Mehr Platz für Forchheims Kinder

Stadträte sagen "Ja" zum Neubau des Carl-Zeitler-Kindergartens und zum Anbau der Annaschule - vor 1 Stunde

FORCHHEIM - Wenn es um die kleinsten Forchheimerinnen und Forchheimer geht, dann sind die Diskussionen oftmals emotional. So auch in der aktuellen Sitzung des Planungs- und Umweltausschusses, in der die Stadträte über einen Neubau des Carl-Zeitler-Kindergartens und über die Erweiterung der Anna-Schule zu beraten hatten.

Der Carl-Zeitler-Kindergarten (links) platzt aus allen Nähten. Jetzt soll er um zwei Krippengruppen erweitert werden. © Berny Meyer



Weil der Carl-Zeitler-Kindergarten aus allen Nähten platzt und ein großer Bedarf an Krippenplätzen besteht, hatte der Stadtrat bereits im März beschlossen, Mittel für eine Erweiterung um zwei Krippengruppen bereit zu stellen.

Erweiterung oder Neubau?, war nun die Frage, die bei einer Voruntersuchung zu prüfen war. Die Bestandsanalyse, die Architekt Volker Rosbigalle den Stadträten präsentierte, zeigte dabei kein schönes Bild: Zwar erst 21 Jahre alt zeichne sich das Haus durch billige Discounter-Qualität aus, die Holzständerbauweise sei damals günstig gebaut worden, die Dämmqualität schlecht, den bauphysikalischen Anforderungen entspreche der Bau schon gar nicht.

Überdies habe der Kindergartenbau "funktionale Schwächen", das heißt, der Erschließungsflur hat kein natürliches Licht, die Sanitär-Anlagen ("15 Kinder teilen sich ein Klo") sind verbesserungswürdig. Der Vorschlag des Architekten: "Der bestehende Kindergarten bleibt unberührt. Im nördlichen Grundstücksteil entsteht ein Neubau."

Die Kostenschätzung von 1,3 Millionen Euro lässt nicht nur Manfred Mauser (FBF) schlucken: "Kann man keine billigere Lösung finden?", fragt er. Auch Udo Schönfelder (CSU) fragt nach, ob man nach günstigeren Alternativen geschaut habe und nimmt, wie er in einem Schreiben den NN mitteilt "die Errichtung mit sorgenvollem Blick auf den städtischen Haushalt zur Kenntnis". Auch Holger Lehnard (CSU) plädiert dafür, eine "schnelle kostengünstige Lösung zu finden. Wir müssen jetzt helfen und nicht erst im Jahr 2020".

An der Annaschule. Dort soll ein zweigeschossiger, barrierefreier Anbau an der Ludwigstraße mehr Platz für die Mittagsbetreuung bieten (wir berichteten). Sechs neue Zimmer werden mit dem Neubau entstehen, dabei ist ein 140 Quadratmeter großer Raum im Erdgeschoss, der mit einer mobilen Trennwand geteilt werden kann, erläuterte Volker Rosbigalle, der mit der Planung beauftragt ist, den Stadträten. Die Kosten für den Bau betragen etwa 2,5 Millionen Euro.

Die Annaschule wird angebaut. © Berny Meyer



Nach Abzug der förderfähigen Kosten ergibt sich für die Stadt ein Eigenanteil von 1,6 Millionen Euro. Mit der Gegenstimme von Udo Schönfelder stimmten die Räte für den Erweiterungsbau. Baubeginn ist für Herbst 2018 geplant, eine Fertigstellung im Frühjahr 2020.

BIRGIT HERRNLEBEN