Mehrere Autofahrer rasen an Schulwegen vorbei

Polizei kontrollierte die Geschwindigkeit an mehreren Stellen im Landkreis Forchheim - vor 1 Stunde

FORCHHEIM - Allen Hinweisen zum Schulanfang zum Trotz: Die Polizei hat bei einer Geschwindigkeitskontrolle an Schulwegen mehrere Autofahrer erwischt, die zu schnell unterwegs waren. Ein Autofahrer hatte das Doppelte der erlaubten Geschwindigkeit auf dem Tacho.

Die Sicherheit auf dem Schulweg bleibt ein Brennpunkt-Thema. © Matejka



Im Interview mit den Nordbayerischen Nachrichten hatte die Polizei Oberfranken zum Schuljahresbeginn auf die Sicherhet entlang des Schulweges hingewiesen und Autofahrer gebeten, gerade in den ersten Tagen des neuen Schuljahres besonders vorsichtig zu sein. Doch darauf scheinen sich die ABC-Schützen nicht verlassen zu können.

Am Freitagvormittag hat die Verkehrspolizei Bamberg im Rahmen der Schulwegüberwachung die Geschwindigkeit der Verkehrsteilnehmer überprüft. In der 30er Zone in Leutenbach in Richtung Kirche fuhren von 7 bis 9 Uhr insgesamt 230 Fahrzeuge durch die Kontrollstelle. Elf Fahrzeugführer mussten verwarnt werden, der Schnellste war mit 49 km/h unterwegs.

Eine weitere Messstelle war von 9.45 bis 13 Uhr am Ortseingang Weilersbach aus Richtung Rettern kommend eingerichtet, ebenfalls im 30 km/h-Bereich. Hier passierten 445 Fahrzeuge die Kontrollstelle. Der Schnellste fuhr 59 km/h, fünf Fahrzeugführer mussten angezeigt und 33 verwarnt werden.