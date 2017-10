Meininghaus-Lehrling ist neue Friseur-Meisterin

FORCHHEIM - Insgesamt sieben Auszubildende der bundesweit bekannten "Meininghaus Akademie der Friseure" in Forchheim nahmen auf der Messe "Haare 2017" in Nürnberg bei den Wettkämpfen der Haarkünstler teil - und das mit großem Erfolg.

Lea Kiefer (Mitte), die Deutscher Lehrlingsmeisterin, mit ihrem Model und ihrer Cheftrainerin Johanna Meininghaus (rechts). Foto: Meininghaus



Auf der Messe trifft sich jedes Jahr die Branche und kürt ihre Besten zu Bayerischen und Deutschen Meistern. Johanna Meininghaus hat mit ihrer Trainerkollegin die jungen Leute auf die Wettbewerbe vorbereitet: „Die Herausforderung des Kampfes mit sich um handwerkliche Perfektion, gegen die Uhr, denn es muss alles schnell gehen, der Wettbewerb mit den Kollegen, das viele Trainieren neben der Arbeit, um letztlich die Jury bei der Meisterschaft zu überzeugen – das alles ist für die Auszubildenden eine unschätzbare Erfahrung.“ Dadurch könnten die Azubismentale Stärke und Durchhaltevermögen für das ganze Leben gewinnen, so Meiningshaus.

Die glücklichen Sieger aus dem Hause Meininghaus waren Melissa Weber aus München (4. Platz beim Hochsteck-Wettbewerb der Bayerischen Meisterschaft), Linda Hacker aus Ebermannstadt (3. Platz beim Hochsteck-Wettbewerb der Bayerischen Meisterschaft), Maja Wiens aus Münster (3. Platz Hochzeit Trend Looks der Bayerischen Meisterschaft), Kristin Kaiser aus Sonneberg (2. Platz Wiesn’n Style Deutsche Meisterschaft), Chantal Zöller aus Bad Mergentheim (1. Platz beim Hochsteck-Wettbewerb der Bayerischen Meisterschaft), Kelly Kornetzki aus Hamburg (1.Platz Bester Lehrling Bayerns und 3. Platz Bester Lehrling Deutschlands). Lea Kiefer aus Karlsruhe wurde im Damen- und im Herrenfach in Schnitt und Styling am Modell überlegen Deutsche Meisterin der Lehrlinge.

Die Meininghaus-Lehrlinge kommen aus ganz Deutschland und Österreich nach Forchheim, um ihre Karriere in der größten privaten Friseurakademie Deutschlands zu beginnen.