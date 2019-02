Mercedes lag in Ebermannstadt quer: 40000 Euro Totalschaden bei Unfall auf B470

EBERMANNSTADT - Am Dienstagnachmittag ist ein Mann mit seinem Mercedes von der Fahrbahn der B470 abgekommen und auf Höhe der Stadtwerke Ebermannstadt auf eine Leitplanke aufgebockt. Das hat für ein Verkehrschaos gesorgt.

Der 74-Jährige hat Glück im Unglück.



Der 74-Jährige hat Glück im Unglück. Foto: Roland Huber



Nach Informationen der Einsatzkräfte vor Ort ist der 74-jährige Fahrer aus „medizinischen Gründen“ gegen 16 Uhr von der Fahrbahn abgekommen und mit seinem Mercedes stadteinwärts auf Höhe der Stadtwerke Ebermannstadt am Beginn einer Leitplanke auf diese aufgefahren und hat dabei noch einen Baum gestreift. Daraufhin habe sich der Mercedes aufgebockt und ist auf die Seite gestürzt. Dabei blockierte das Auto beide Fahrstreifen auf der B 470. Der Fahrer wurde bei dem Unfall leicht verletzt. Am Fahrzeug entstand ein Totalschaden von geschätzt 40.000 Euro. Der Schaden an der Schutplanke und dem Baum beläuft sich auf etwa 800 Euro.

Omnibus bleibt stecken

Die Polizei hat den Verkehr über die Milchhofstraße und über das Wohngebiet in der Pfarrer-Fröhlich-Straße umgeleitet. In einer engen Kurve ist ein Omnibus stecken geblieben, woraufhin sich ein Verkehrschaos entwickelte. Die umgeleiteten Fahrzeuge mussten wieder wenden und den Weg zurück fahren. Die B 470 war bis 17.45 Uhr komplett gesperrt.

