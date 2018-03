Messerattacke: 30-Jähriger nach Streit schwer verletzt

19-Jähriger Sohn stach Lebensgefährten seiner Mutter in den Unterleib - vor 56 Minuten

FORCHHEIM - Der Streit einer Familie in der gemeinsamen Wohnung in der Hornschuchallee endete am Mittwochabend mit einem Schwerverletzten. Gegen den Täter laufen Ermittlungen der Forchheimer Polizei wegen gefährlicher Körperverletzung.

Kurz nach 20.30 Uhr kam es zwischen den beiden Lebensabschnittspartnern zu einer Meinungsverschiedenheit. Im Verlauf dessen mischte sich auch der 19-jährige Sohn der 38 Jahre alten Frau in den Streit ein und griff nach einem Küchenmesser.

Anschließend ging er auf den 30-jährigen Lebensgefährten seiner Mutter los und stach zwei Mal in dessen Richtung. Während der erste Stich den Körper des Mannes knapp verfehlte, traf der Täter sein Opfer das zweite Mal im Bereich des Unterleibes.

Anschließend flüchtete der 19-Jährige aus der Wohnung, konnte jedoch durch die alarmierten Polizeikräfte der Forchheimer Polizei in unmittelbarer Nähe zum Haus gefunden und festgenommen werden. Weiterhin stellten die Beamten das Tatmesser sicher. Das Opfer kam mit schweren, aber nicht lebensgefährlichen Verletzungen in ein Krankenhaus.

Die Forchheimer Polizei ermittelt gegen den 19-Jährigen, der sich nun wegen gefährlicher Körperverletzung strafrechtlich verantworten muss.

Hier geht es zu allen aktuellen Polizeimeldungen.

nn