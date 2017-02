Meyer streichelt die Seele der Feuerwehr Niedermirsberg

Bürgermeisterin würdigt Bedeutung der Stützpunktwehr im Mühlbachtal - vor 1 Stunde

NIEDERMIRSBERG - Bürgermeisterin Christiane Meyer hat die Dienstversammlung der Freiwilligen Feuerwehr geleitet. Hierbei wurden auch verdiente Mitglieder ausgezeichnet.

V. li.: Michael Wölker, Wolfgang Wunner, Thomas Redel, Franz-Josef Hetz, Oliver Flake, Erwin Bernard, Christiane Meyer, André Stenglein, Michael Schmitt. Foto: F.: privat



In ihrer kurzen Ansprache ging Meyer auf Tradition und Geschichte der Feuerwehren ein, bedankte sich ausdrücklich für die sehr gute Jugendarbeit der Wehr und hob die Wichtigkeit der Feuerwehr Niedermirsberg als Stützpunktwehr im Mühlbachtal und im gesamten Stadtgebiet hervor: „Die Stadt Ebermannstadt weiß, was sie an der Feuerwehr Niedermirsberg hat, sowohl aus aktiver Sicht als auch als feste Größe im Vereinsleben für die Dorfgemeinschaft.“

Kommandant André Stenglein berichtete über zehn Einsätze im letzten Jahr, davon fünf Brandeinsätze, über 45 Gruppenübungen in Theorie und Praxis, die Abnahme der Leistungsprüfung „Wasser“ mit zwei Gruppen sowie über die Durchführung und Abnahme der MTA-Ausbildung mit 33 Teilnehmern aus verschiedenen Wehren. Aktuell hat die Feuerwehr Niedermirsberg 46 Aktive (davon 41 Männer) sowie 17 Anwärter und Anwärterinnen bei der Jugend.

Der stellvertretende Kommandant Michael Schmitt berichtete über die Übungen der Atemschutzgruppe, die aktuell aus 21 Geräteträgern besteht, davon jeweils zwei aus den Nachbarwehren Rüssenbach und Neuses-Poxstall sowie einem Kameraden der FFW Weilersbach, der für die Tagesbereitschaft zur Verfügung steht. Als neuer Atemschutzgeräteträger konnte Philipp Bernard in den Reihen der Gruppe begrüßt werden. Danach berichtete für die Jugend Lisa Kasseck, die mit Tanja Stenglein die Jugendgruppe leitet. Neben dem traditionellen Zeltlagerwochenende wurde im letzten Jahr auch ein Berufsfeuerwehrtag gehalten, bei dem die Jugendlichen 24 Stunden mit Übungen, Unterrichten und realitätsnahen „Einsätzen“ gefordert wurden.

Kreisbrandrat Oliver Flake bedankte sich für die geleistete Arbeit und den Einsatz und unterstrich vor allem die „hervorragende Entwicklung“ der Feuerwehr Niedermirsberg in den letzten Jahren, die unter anderem auf eine ausgezeichnete Kommandantur und Führung zurückzuführen sei. Auch die Kreisbrandmeister Franz-Josef Hetz und Michael Wölker wohnten dem Abend bei.

Die Jahreshauptversammlung des Feuerwehrvereins wurde vom Vorsitzenden Thomas Redel eröffnet. Aktuell zählt der Verein 174 Mitglieder. Der Bericht der Bambinigruppe, der acht Kinder von sechs bis elf Jahren angehören, wurde von Lisa Kasseck vorgebracht, die mit Helena Leikam und Nadine Walz die Nachwuchsgruppe betreut. Auch die „Bambini“ waren wieder sehr aktiv. Als Höhepunkt wurde Erwin Bernard für 40 Jahre Mitgliedschaft und aktiven Dienst vom Verein geehrt. Erwin Bernard war maßgeblich dafür verantwortlich, dass die Feuerwehr Niedermirsberg zur Atemschutzwehr ausgebaut wurde. Jahrelang hat er die Atemschutzgruppe geleitet und ausgebildet. Ebenso wurden für 40-jährige Mitgliedschaft Manfred Kügel und Hans Herbst geehrt. Da beide im Urlaub weilten wird ihnen Urkunde und Geschenk nachgereicht. Die Jugendgruppe bedankte sich mit einem Geschenkkorb bei Tanja Stenglein und Lisa Kasseck für die Ausbildungsarbeit: „Es macht einfach Spaß mit ihnen!“