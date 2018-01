Miese Straße zwischen Effeltrich und Langensendelbach

Zahlreiche Schlaglöcher und Risse — Beliebte Ausweichroute für Autobahn - vor 2 Stunden

EFFELTRICH/LANGENSENDELBACH - An den Rändern bröckelt der Asphalt in das Bankett. An manchen Stellen fressen sich die Schäden in die weiße Fahrbahnmarkierung und lassen sie verschwinden. Die Staatsstraße 2242 zwischen Effeltrich und Langensendelbach ist eine weitere Folge der NN-Serie "Achtung, Schlagloch!"

Seit zehn Jahren fährt Holger Pfeiffer aus Effeltrich hier entlang: Auf der Staatsstraße in Richtung Langensendelbach. Geändert habe sich am Zustand der Straße seitdem nichts, sagt er der NN-Redaktion. © Foto: Roland Huber



240 Straßenkilometer im Landkreis Forchheim gehören zum Zuständigkeitsbereich des Staatlichen Bauamts Bamberg. Davon sind 60 Kilometer Bundesstraße und 180 Kilometer Staatsstraße. Zu letzterer Kategorie zählt auch die Nummer 2242.

Auf dieser Straße ist Familienvater Holger Pfeiffer aus Effeltrich regelmäßig unterwegs. Gerade wenn es sich auf der nahegelegenen Autobahn staut oder sich dort die Baustellen nacheinander reihen.

Wie im "Kriegsgebiet"

"Wenn wir nach Erlangen zum Einkaufen fahren, ist das eine Abkürzung für uns", sagt Pfeiffer. Doch der Schleichweg über die Dörfer hat es in sich. "Die Straße ist verrückt" — auf rund drei Kilometern — schätzt er. Reihenweise zählt er Schlaglöcher und Risse entlang des Weges auf. Und vergleicht die Strecke mit einem ehemaligen Kriegsgebiet: "Das ist eine Straße wie in Bagdad."

Ganz so dramatisch schätzen die Verantwortlichen beim Bamberger Bauamt die Lage nicht ein. "Wir fahren die Straßen regelmäßig ab, teilweise täglich oder wöchentlich, und wir haben Schlaglöcher sowie Risse im Visier", sagt Michael Raab, Abteilungsleiter Bereich Straßenbau des Staatlichen Bauamtes Bamberg.

"Unsere Aufgabe ist es, die Verkehrssicherheit aufrecht zu erhalten." Für die Staatsstraße sei kein Ausbau geplant, sagt Raab. Ergo ist die Sicherheit auf der Strecke nicht gefährdet.

Kalter Asphalt im Winter

Damit sich die Löcher nicht häufen, bessern Mitarbeiter des Amtes kleinere Schäden selbst gleich aus. Im Winter mit einem sogenannten Kaltmischgut. "Das ist eine chemische Verbindung, die mit der Luft reagiert und das Loch so abbindet", erklärt Raab den Vorgang.

Besser bekannt ist das Zaubermittel unter dem Namen Kaltasphalt. Steigen die Temperaturen wieder an, rücken die Mitarbeiter den Löchern wieder mit heißem Asphalt auf den Leib.

Für Holger Pfeiffer ist das zunächst ein schwacher Trost. Doch mittlerweile dürfte er sich an die Strecke gewöhnt haben: Seit dem Jahr 2008, als er in Erlangen mit seiner Ausbildung gestartet hatte, habe sich der Zustand der Straße nicht verbessert.

Selbst die Linienbusse führen klappernd auf der Straße entlang.

PATRICK SCHROLL