Mikrozensus: Bürger werden für Statistik befragt

FORCHHEIM - In diesem Jahr wird in Bayern, wie auch im gesamten Bundesgebiet der Mikrozensus, eine amtliche Haushaltsbefragung durchgeführt. Auch in Stadt und Landkreis Forchheim sind die Interviewer im Auftrag des Bayerischen Landesamtes für Statistik unterwegs. Wir geben Antworten auf die wichtigsten Fragen, die sich im Vorfeld stellen.

Im neuen Mikrozensus wurden zum dritten Mal seit 2008 Frauen zur Geburt befragt. © Patrick Pleul (dpa)



Was ist der Mikrozensus?

Seit 1957 gibt es den Mikrozensus. Der Mikrozensus stellt Daten zur Bevölkerungsstruktur sowie zur wirtschaftlichen und sozialen Lage der Bevölkerung bereit. Genutzt werden die Statistiken von Verantwortlichen aus Parlamenten und Verwaltung, von der Wissenschaft wie der Öffentlichkeit.

Wer wird beim Mikrozensus alles befragt?

Die Haushaltsbefragung wird bei einem Prozent der Bevölkerung durchgeführt. Das sind in Bayern rund 60 000 Haushalte. Dafür sind die Interviewer ganzjährig von Januar bis Dezember unterwegs. Die Haushalte, die befragt werden, werden mittels eines mathematischen Zufallsverfahrens ausgewählt. Datenschutz und Geheimhaltung, darauf weist das Landesamt für Statistik ausdrücklich hin, sind gewährleistet. Auch die Interviewer sind zur strikten Verschwiegenheit verpflichtet.

Viele fragen sich: Warum muss gerade ich Auskunft geben?

Der Mikrozensus ist gebäude- und nicht personenabhängig. Das heißt, nicht die Personen, die in dem Gebäude wohnen, sondern die Gebäude selbst stehen dabei im Fokus. So wird gewährleistet, dass jede Wohnung die gleiche Wahrscheinlichkeit hat, ausgewählt zu werden. In fünf Jahren wird man übrigens maximal viermal befragt.

Welche Fragen werden dabei gestellt?

Der Fragenkatalog umfasst insgesamt 210 Fragen. Die Befragung selbst dauert etwa 20 Minuten. Während im vergangenen Jahr Fragen zu Gesundheit, wie etwa Größe und Gewicht des Befragten abgefragt wurden, steht in diesem Jahr die Wohnsituation im Vordergrund. Das sind Fragen zu Größe und Alter des Gebäudes, zu Heiz- und Warmwasseranlagen, und Barrieren innerhalb der Wohnung.

Wie läuft ein Interview ab?

Zu Beginn steht ein Schreiben des Bayerischen Landesamtes für Statistik aus München, das den Besuch des Interviewers ankündigt. Die Interviewer weisen sich durch einen entsprechenden Ausweis aus. Die Interviewer verwenden für die Beantwortung der Fragen einen Laptop, dort werden die Antworten sofort eingegeben. Man hat auch die Möglichkeit den Fragebogen selbst auszufüllen. Hierfür erhält man vom Statistischen Landesamt oder vom Interviewer selbst die erforderlichen Unterlagen in Papierform, die dann unter Wahrung einer angegebenen Frist zurückgeschickt werden müssen.

Muss man am Mikrozensus teilnehmen?

Die Erhebung hat die Aufgabe, ein zuverlässiges Bild der Lebensverhältnisse aller Bevölkerungsgruppen abzuliefern. Nachdem das nur gelingt, wenn auch alle ausgewählten Haushalte sich an der Befragung beteiligen besteht nach dem Mikrozensus-Gesetz Auskunftspflicht.

Was hat der Mikrozensus mit der Arbeitskräfte-Stichprobe der EU zu tun?

Um die Situation auf dem europäischen Arbeitsmarkt beurteilen zu können werden auch Daten zur Erwerbstätigkeit und Beschäftigung abgefragt. Etwa die Wochenarbeitszeit und die tatsächlich geleistete wöchentliche Arbeitszeit. Seit 1968 enthält der Mikrozensus auch Fragen, die zufällig ausgewählte Personen in allen EU-Staaten beantworten. Die Daten der Arbeitskräftestichprobe sind Grundlage für gemeinschaftliche EU-Programme zu mehr Beschäftigung, Ausbildung und gegen Arbeitslosigkeit.

