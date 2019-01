Am Sonntagnachmittag musste die Feuerwehr an der B470 bei Muggendorf (Lkr. Forchheim) anrücken. Dort stand ein Milchlaster in Flammen, der gerade auf dem Weg zum Milchhof nach Ebermannstadt war. Obwohl die Flammen schnell gelöscht waren, blieb die Bundesstraße rund eineinhalb Stunden komplett gesperrt. © NEWS5 / Merzbach