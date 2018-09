Mini-Festival in Forchheim startet am Wochenende

"Blaues Eck" sorgt in der Forchheimer Altstadt für Kunst und Genu? - vor 14 Minuten

FORCHHEIM - Blau. Ist nicht nur irgendeine Farbe, sondern Motto eines jungen Festivals namens "Blaues Eck" am nördlichen Ende der Hauptstraße in Forchheim. Los geht es am Samstag, 15. September.

Blau ist das bestimmende Motto: Am Samstag feiert das Eck zwischen Krottental und Hauptstraße wieder zusammen. © Archivfoto: Udo Güldner



Blau ist das bestimmende Motto: Am Samstag feiert das Eck zwischen Krottental und Hauptstraße wieder zusammen. Foto: Archivfoto: Udo Güldner



Eric Clapton ist am Samstagabend, 15. September, in Forchheim zu hören. Und auch Ed Sheeran – allerdings gesungen von Alex Feser und Wolfgang Minderlein von der Band "Stay Tuned". Sie begleiten das Festival "Blaues Eck" musikalisch und erhalten dafür Unterstützung: Die österreichische Songwriterin Annika schaut zwischen Auftritten in der Schweiz und Österreich vorbei und steht um 17 und 19 Uhr am Mikrofon. Doch Musik alleine macht das "Blaue Eck", ein Areal am nördlichen Ende der Hauptstraße, nicht aus. Mehrere Geschäfte laden die Besucher ein, neu entdeckt zu werden.

Bereits zum zweiten Mal haben sich die Nachbarn in der Hauptstraße und dem Krottental in Forchheim zusammengefunden, um zwischen 11 und 22 Uhr zum Mini-Festival einzuladen, das bewusst klein gehalten ist. Unter dieser Bedingung ist das Fest im Jahr 2017 auch aus der Taufe gehoben worden. Zurück geht es auf eine Idee des Forchheimer Schauspielers Karl Heilmann, der bei einem Kaffee mit Angelika Heim im Töpfereicafé "Himmel und Erde" darüber sprach.

"Wir wollten zunächst nur ein Nachbarschaftsfest feiern", sagt Angelika Heim. Doch daraus hat sich spontan mehr entwickelt. "Die Leute haben das Fest gut angenommen." Wohl auch wegen der heimeligen Atmosphäre im Eck, vermutet Heim.

Überall lockt Blaues

Dieses Jahr lockt Lagermeister in seinen Räumen zu den zwei Ausstellungen "Die Braunauer" und "Architekturwettbewerb Neugestaltung Paradeplatz". Das Töpfereicafé "Himmel und Erde" hält an der blauen Tradition mit einer Blaubeertorte und weiteren selbstgebackenen Kuchen fest. Zur Einstimmung auf den Herbst wird es nach Zwiebelkuchen duften. Dazu passt der blaue Silvaner, den Wein Dietz nur wenige Schritte gegenüber ausschenkt.

Deftiger und für den größeren Hunger geht es in der Blauen Glocke zu. Die Gastwirtschaft serviert blaue Zipfel. Nicht nur, aber auch blauen Stoff und Wolle hat der Forchheimer Näh- und Wollladen im Angebot. Bevor die kalte Jahreszeit Einzug erhält, kann dort alles rund ums Sockenstricken gelernt werden. Zu den blauen Socken könnten auch blaue Schuhe passen. Doch nicht nur die hat die "Schuhschachtel" im Angebot. Zum passenden Paar serviert der Laden blaue Bowle.

In punkto Mode hält das Geschäft "United Empire" blaue Überraschungen bereit und feiert eine Neueröffnung. Das "Little Empire" — ein Bekleidungsgeschäft für Kinder — öffnet erstmals am Samstag seine Türen. Nach der Umkleidekabine wartet auf die Jüngsten auch eine Hüpfburg, bereitgestellt von der Allianzagentur Siegert und Tkotz.

Hinter die Kulissen blicken gehört auch zum Programm. Von 10 bis 15 Uhr ist das mit Sieglinde van de Klundert von der Streicherakademie möglich. Ab 13 Uhr spielen die Schüler in der Straße für die Festival-Besucher auf. Alex Feser gibt in dieser Zeit Gitarrenunterricht, bevor er am Abend mit Clapton und Co. die richtigen Töne anstimmt. Rockiger dürfte es ab 19.30 Uhr mit der vierköpfigen Band "The Attic" werden, die eine Mischung aus Indie-Rock und 80er-Jahre Alternative-Sound versprechen. Der blaue Abend endet mit "Da Church".

Blau werden am Samstag einige Bäume und Gebäude bestrahlt sein. Und auch oben, am Horizont, soll es blau werden — verspricht die Wetterprognose.

Und so war das "Blaue Eck" 2017.

Patrick Schroll Redakteur Nordbayerische Nachrichten Forchheim E-Mail