Mini-Köche erkochen sich IHK-Zertifikat

Junge Mini-Köche der Montessori-Schule bestehen praktische Prüfung mit Bravour - vor 37 Minuten

FORCHHEIM - Am Sonntagabend servierten sieben Mini-Köche des dritten Jahrgangs der Forchheimer Montessori-Schule ein Menü und erhielten dafür ihre Zertifikate von der IHK auf Burg Feuerstein überreicht.

Viele Köche verderben keineswegs den Brei, wie diese jungen Mützenträger beweisen konnten. Ein köstlicher Schweinebraten mit Kruste gehörte selbstverständlich dazu, bevor die Zertifikate überreicht wurden. © Foto: Sylvia Hubele



Viele Köche verderben keineswegs den Brei, wie diese jungen Mützenträger beweisen konnten. Ein köstlicher Schweinebraten mit Kruste gehörte selbstverständlich dazu, bevor die Zertifikate überreicht wurden. Foto: Foto: Sylvia Hubele



Während Amelie Frenznick inzwischen mutiger ist, wenn es um das Probieren neuer Gerichte geht, hat Alia Lerch viele neue Gewürze kennen gelernt. Katharina Kohlmann findet es dagegen sehr schade, dass ihre zwei Jahre als Mini-Köchin zu Ende sind. Jedenfalls zauberten sie ein hervorragendes Vier-Gänge-Menü. Das Gericht für diesen Abend war dabei die praktische Prüfung, die alle mit Bravour und viel Unterstützung bestanden. Bis dahin hatten die Schülerinnen und Schüler der Montessori-Schule viel geleistet. Zum theoretischen Unterricht, der alle zwei Monate samstags stattfand, kamen die praktischen Einsätze bei fränkischen Wirten. Ob im Gasthaus Hubert in Rettern, bei Günther Sponsel in Oberfellendorf oder in der Willersdorfer Kellerwaldschänke Lunz: Überall galt es, zu schnippeln, zu rühren und zu kochen. Die Kinder lernten, wie gesundes und regionales Essen zubereitet wird. Lina Werner nimmt inzwischen auch zu Hause gelegentlich ihren Eltern den Kochlöffel aus der Hand. Lediglich Leo Kramperth fand ein sprichwörtliches Haar in der Suppe: "Mir hat das Schäuferla gefehlt", moniert er. Dafür gab es einen Schweinebraten mit Kruste, tröstete Birgit Eberle, die mit Sabine Scheerbaum-Werner und Eltern und Freiwilligen unterstützt wurde.

SYLVIA HUBELE