Minister schwänzte, dennoch: Karpfensaison ist eröffnet

Ministerialdirigent vertrat Chef in Willersdorf: Zugucken statt mitmachen - vor 49 Minuten

WILLERSDORF - In seiner Eigenschaft als Ministerialdirigent eröffnete Friedrich Mayer in Vertretung des bayerischen Landwirtschaftsministers Helmut Brunner an einem Willersdorfer Fischteich die Karpfensaison 2016. Dabei bekam der hochrangige Ministeriumsbeamte zum ersten Mal in seinem Leben einen ebenso lebendigen wie glitschigen Karpfen in die Hand.

Der Fisch zappelt im Netz: Es gibt wieder Karpfen! © Martin Regner



Die Tage werden wieder kürzer, die Bierkeller-Saison strebt unaufhaltsam ihrem Ende zu und die Freibäder in der Region bereiten sich auf ihre Winterpause vor. Doch es gibt in diesen Spätsommertagen auch gute Nachrichten. Mit dem 1. September haben wieder die Monate mit "R" begonnen und ER steht wieder auf den Speisekarten: der Aischgründer Spiegelkarpfen, entweder klassisch gebacken und blau oder in zahlreichen weiteren Varianten vom Pfeffer- bis zum Müslikarpfen.

Wirte und Promis bei der feierlichen Eröffnung

Teichwirte und politische Prominenz sammelten sich deswegen am Freitagvormittag zur feierlichen Saisoneröffnung am Ufer des Erleinsees bei Willersdorf. Nur der ursprünglich zur Veranstaltung angekündigte Minister fehlte: Helmut Brunner (CSU) weilte im Urlaub auf einer spanischen Insel und so kam Friedrich Mayer die Ehre zu, beim Abfischen des Teichs selbst mit Hand anzulegen. Allerdings gestaltete sich dies etwas anders als von ihm erwartet.

"Ich habe das Abfischen noch nie erlebt und ich freue mich, dabei jetzt mitmachen zu dürfen", meinte Mayer in seinem Grußwort tapfer. Einem bayerischen Beamten ist schließlich nichts zu schwer.

Das Publikum quittierte diese Ankündigung mit heiterem Lachen. Denn hinter dem Rücken des Ministerialdirigenten und von diesem unbemerkt räumten die Helfer von Teichwirt Georg Kaiser gerade die soeben noch benutzten Wassereimer für die Fische, den großen Kescher, mit dem eben noch Karpfen und Hechte aus dem Wasser befördert wurden, sowie den langen Sortiertisch beiseite.

Lächeln fürs Foto mit Karpfen in der Hand: Ministerialdirigent Friedrich Mayer (rechts) und Karpfenkönigin Katrin I. © Foto: Martin Regner



Es hatte sich nur um ein kurzes "Schaufischen" für die zahlreich erschienenen Medienvertreter gehandelt, nach ein paar Kescherladungen auf den Sortiertisch war schon wieder Schluss.

Der Preis steigt

Man habe den Weiher "aus Tierschutzgründen" bereits einen Tag vorher abgefischt, räumte Walter Jakob von der Aischgründer Teichgenossenschaft dann auch unumwunden ein. Wegen der sonnigen Witterung "heizt sich das Wasser momentan stark auf und der Sauerstoffgehalt geht zurück".

Für die Veranstaltung habe man nur einige wenige Fische übrig gelassen. Dennoch bekam Ministerialdirigent Mayer noch Gelegenheit, die Materie Karpfen hautnah kennenzulernen: Zusammen mit Karpfenkönigin Katrin I. durfte er für die Fotografen noch einen extra fürs Bild aus den bereitstehenden Wassereimern geholten Fisch in die Kameras halten.

Zuvor hatte Ministerialdirigent Friedrich Mayer von einer leichten Steigerung der Karpfenpreise berichtet und sah darin "ein Signal an die Verbraucher: Der gute Karpfen darf ein bisschen mehr kosten".

Martin Regner

