Mit 1,44 Promille durch Forchheim unterwegs

Polizisten stellten Alkoholgeruch bei routinemäßiger Verkehrskontrolle fest - vor 1 Stunde

FORCHHEIM - Ein 36-jähriger Autofahrer war am Samstagfrüh in der Bamberger Straße in Forchheim mit zu viel Alkohol im Blut unterwegs. Die Beamten haben sofort Konsequenzen gezogen.

Bei einer routinemäßigen Verkehrskontrolle am Samstag gegen 1.30 Uhr in der Bamberger Straße fiel den Beamten der Polizeiinspektion Forchheim ein Autofahrer auf: Bei der Kontrolle stellten die Polizisten Alkoholgeruch bei dem 36-Jährigen fest.

Ein durchgeführter Alkoholtest ergab einen Wert von 1,44 Promille. Die Beamten nahmen den Fahrer zur Blutentnahme mit und stellten seinen Führerschein sicher.