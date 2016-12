Mit 90 Jahren immer noch im Dienst

19.12.2016

EBERMANNSTADT - Große Gratulationscour im Atrium der Klinik Fränkische Schweiz: Dort feierte Pfarrer i. R. Franz Deinlein, der in der Pflegeabteilung seinen Lebensabend verbringt, seinen 90. Geburtstag.

Er ist zwar schon lange im Ruhestand, doch die Eucharistiefeiern in der Klinikkapelle sind Pfarrer Franz Deinlein eine Herzensangelegenheit. Foto: Foto: Helmut Vogler



Franz Deinlein wurde 1926 in Cadolzburg geboren. Sein Taufpate war der in Ebermannstadt wohnende Franz Dörrzapf. Mit 16 Jahren wurde er als Luftwaffenhelfer einberufen und als Geschützkanonier ausgebildet. Beim Fronteinsatz wurde er 1944 in der Nähe von Nancy in Frankreich durch einen Halsdurchschuss lebensgefährlich verwundet. Er geriet in amerikanische Gefangenschaft und wurde schließlich nach Einsätzen in verschiedenen Arbeitslagern 1948 nach Ebermannstadt entlassen.

Nach dem Abitur an der Oberrealschule Bayreuth ging er 1949 ins Priesterseminar nach Bamberg. Hier studierte er an der Philosophischen- Theologischen Hochschule Philosophie und Theologie. Durch Erzbischof Josef Otto Kolb empfing Franz Deinlein 1954 die Priesterweihe.

Nach Kaplansjahren in verschiedenen Pfarreien der Erzdiözese, davon sieben Jahre als Domkaplan, übernahm er als Pfarrer 1962 die Pfarrei Neuses.

Weihnachten 1984 wurde Pfarrer Deinlein zum Erzbischöflichen Geistlichen Rat ernannt. Nach seiner Pensionierung am 1. September 1996 kehrte er nach Ebermannstadt zurück und bezog das Haus seiner Dörrzapf-Großeltern. Hier brachte er sich als Ruhestandspfarrer auf vielerlei Weise in der Pfarrei St. Nikolaus ein. Auch konnte er sich jetzt mehr seinem großen Hobby, der Musik, widmen. Nach der Erkrankung seiner Haushälterin zog er ins Pflegezentrum der Klinik Fränkische Schweiz. Hierher konnte er auch seinen Flügel mitnehmen, auf dem er bis heute begeistert musiziert. Jeden Sonntag feiert er in der Hauskapelle der Klinik mit vielen Patienten, aber auch Gläubigen der Pfarrei St. Nikolaus, Eucharistie.

Und so kamen von nah und fern viele Gratulanten, die ihn in seinem priesterlichen Leben kennen, bewundert und lieben gelernt haben. Es begann der musikalische Gratulationsreigen mit dem Männerchor des Musik- und Gesangvereines Ebermannstadt. Es folgten eine Singgruppe des Freundeskreises für Körperbehinderte, gefolgt vom Kirchenchor aus Neuses, einer der letzten Pfarreien seines aktiven Wirkens und natürlich der Kirchenchor der Pfarrei St. Nikolaus in Ebermannstadt. Und so stellte der Jubilar erfreut und lächelnd fest: „So einen musikalischen Geburtstag hat dieses Haus noch nicht erlebt.“ Vielen Mitbrüder erwiesen ihm die Ehre, der Erzbischof hat sein Kommen für nächste Woche angesagt. Es gratulierten Vizelandrat Edgar Büttner und Bürgermeisterin Christiane Meyer. Pfarrgemeinderatsvorsitzender Erwin Horn überbrachte die Glückwünsche der Pfarrei St. Nikolaus.

