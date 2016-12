Mit Beil und Kochtopf: Prügelei zwischen Köchen eskaliert

Angestellte eines asiatischen Restaurants prügelten sich im Hinterhof - vor 6 Stunden

FORCHHEIM - Am frühen Freitagabend ist es in einem asiatischen Lokal in der Bayreuther Straße zu einer handfesten Auseinandersetzung unter dem Küchenpersonal gekommen. Dabei kamen nicht nur Fäuste, sondern auch Töpfe, Kochlöffel und sogar ein Küchenbeil zum Einsatz.

Begonnen hatte der Streit laut Polizei in der Küche, später verlagerte sich die Auseinandersetzung in den Hinterhof.

Anfangs kamen nur ihre Fäuste zum Einsatz, doch wenig später griffen die 33 und 48-jährigen Steithähne zu schwereren Geschützen: Mit Kochlöffel und Kochtöpfen schlugen sie aufeinander ein. Doch damit nicht genug. Die beiden bedrohten sich im weiteren Verlauf der Prügelei gegenseitig mit einem Küchenmesser und einem Küchenbeil.

Die Streithähne konnten bis zum Eintreffen der Polizei bereits von Angestellten getrennt werden. Beide erlitten leichte Verletzungen. Die Polizei ermittelt nun unter anderem wegen gefährlicher Körperverletzung.

In diesem Zusammenhang möchten sich Gäste des Restaurants sowie Zeugen, die das Geschehen beobachtet haben, bei der Polizei melden.

