Mit Chronos in Forchheims Geschichte eintauchen

Auftakt zu den szenischen Stadtführungen — Vom frühen Mittelalter bis ins frühe 20. Jahrhundert gewandert - vor 1 Stunde

FORCHHEIM - Altstadttour mal anders: Bei der szenischen Stadtführung durch die Forchheimer Geschichte waren die Teilnehmer von Marktfrauen, Händlern, Handwerkern und Wachen umgeben, die alle viel zu erzählen hatten.

Chronos führte durch die Jahrhunderte der Forchheimer Stadtgeschichte. © Julian Hörndlein



Chronos führte durch die Jahrhunderte der Forchheimer Stadtgeschichte. Foto: Julian Hörndlein



Chronos hat seinen Platz gefunden, er sitzt auf der Porta Vorchheimensis und wacht über die Zeit. Für die szenische Führung durch die Altstadt, die vom StaTTTheater veranstaltet wird, hat sich der griechische Titan (gespielt von Robert Schmitt) noch einmal herunter begeben und mit vielen Infos zur Geschichte der Königsstadt aufgewartet. Damit das klappte, ging er durch das markante Tor in der Hauptstraße, um sich und das Publikum um mehr als 1000 Jahre zurück in die Gründungszeit der Stadt zu versetzen.

Die gesamte Führung drehte sich um Mitglieder der Familie Färber, die in verschiedenen Jahrhunderten in Forchheim gelebt haben. Damit auch all seine Erzählungen historisch untermauert wurden, stellte Chronos den Stadthistoriker Theodor Färber vor, der über die Baugeschichte des Rathauses Bescheid wusste und unter anderem die verschiedenen Legenden vorstellte, die sich um die "Teufelsranken" an der Martinskirche ranken.

Mit jedem Stopp auf der Tour wurde ein neues Zeitalter erschlossen, während in der Hauptstraße noch die Gründung der Stadt im 9. Jahrhundert auf dem Plan stand, stellte der Besuch der Kaiserpfalz das Jahr 1077 dar.

Weiter ging es durch den Kaiserpfalz-Graben über die Marienkapelle auf die Stadtmauer, die die Stadt im 17. Jahrhundert während des Dreißigjährigen Kriegs schützte. Nach einem Abstecher ins Erlebnismuseum Rote Mauer endete die Führung im Stadtpark unterhalb der Bastion mit einer Szene zwischen einem Soldaten und seiner Herrin, dem Fräulein Färber.

Chronos ließ es sich nicht nehmen, die Geschichte der Braukunst in der Stadt zu präsentieren: "Im Jahr 1900 gab es 14 Privatbrauereien in Forchheim, heute sind es noch vier Stück." Mit diesem Verweis war er dann in der Gegenwart angekommen, der Herr der Zeit konnte damit die Teilnehmer der Stadtführung wieder aus dem Bann seiner Sanduhr entlassen.

Wer sich selbst in die Vergangenheit zurückversetzen lassen möchte, hat dazu den ganzen Sommer über die Möglichkeit. Die Schauspielgruppe führt jeweils am letzten Freitag im Monat und am darauffolgenden Sonntag durch die Altstadt. Die Führung dauert 90 Minuten und kostet neun Euro; Treffpunkt ist an der Porta Vorchheimensis. Am Samstag, 9. September, findet um 19 Uhr die Sonderführung "vom Abend in die Nacht" statt.

Julian Hörndlein