Mit der „Becherpflanze“ im Landkreis Energie gewinnen

Feldversuch mit 2300 Euro Investition auf Burg Feuerstein verläuft erfolgreich — Ernte kommt in die Biogasanlage Dürrbrunn - vor 25 Minuten

EBERMANNSTADT - Landwirtschaftsmeister Ludwig Thiem vom Gut der Burg Feuerstein hat 2013 nur 0,6 Hektar der (mit Wald) 150 Hektar Bewirtschaftungsfläche mit über 10 000 Setzlingen der „Becherpflanze“ bepflanzen lassen. Inzwischen trägt das Experiment Früchte: Rund 15 Tonnen des Gewächs werden heuer voraussichtlich geerntet.

Ihren Namen hat die Becherpflanze von den am Stengel parallel angeordneten Blattpaaren, erklärt Waltraud Dümmler vom Bamberger Amt für Ernährung, Landwirtschaft und Forsten. Wie in Bechern werde so Regen und Tau aufgefangen. © Foto: Marquard Och



Ihren Namen hat die Becherpflanze von den am Stengel parallel angeordneten Blattpaaren, erklärt Waltraud Dümmler vom Bamberger Amt für Ernährung, Landwirtschaft und Forsten. Wie in Bechern werde so Regen und Tau aufgefangen. Foto: Foto: Marquard Och



„Die Bioenergie-Region Bayreuth war damals auf der Suche nach Anbauflächen für das Supergewächs aus Nordamerika, so sind wir zu der „Becherpflanze“ gekommen“ schilderte Thiem den 30 interessierten Landwirten, Imkern, Jägern und Vertretern des Landwirtschaftsamts den Hergang des „Feldversuchs“. Nach dem zweiten Jahr sei neben den „Rosetten“ am Boden ein einziger Stengel gestanden, 2015 belief sich die Ernte-Frischmasse schon auf 15 Tonnen, heuer könnte das mehr werden“, sagte Ludwig Thiem draußen vor der fast 2,5 Meter hohen Kultur. Die Pflanzen sollen schließlich in der Dürrbrunner Biogasanlage von Landwirtschaftsdirektor Reinhold Wunder und seinem Bruder Biogas erzeugen, mit dem wiederum Strom produziert werden soll.

Gegenüber der Flächen für das ungarische „Riesenweizengras“ oder dem afrikanischen „Elefantengras“ stehe die „Becherpflanze“ im Landkreis Forchheim ganz am Anfang. Neben den 2300 Euro Pflanzkosten habe man viel Idealismus benötigt, machte der Landwirtschaftsmeister deutlich. Jedoch sei inzwischen mit dem Erhalt von „Becherpflanzen-Saatgut“ ein neuer Stand erreicht, der die Ausbringung der „Silphium perfoliatum“, so die botanische Bezeichnung, für Landwirte bald interessant machen könne, denn im Silo eingelagert eigne sich das Häckselgut als Mais-Ersatz auch zum Verfüttern.

Ihren deutschen Namen hat die Pflanze von den am Stengel parallel angeordneten Blattpaaren, wie in Bechern werde so Regen und Tau aufgefangen, erläuterte Waltraud Dümmler von der Abteilung Pflanzenbau des Bamberger Amts für Ernährung, Landwirtschaft und Forsten (AELF). Mit ihrem tiefgehenden Wurzelwerk gelange die „Silphie“ an Wasser aus unteren Schichten und sei daher für Trockenzeiten gerüstet, besonders attraktiv sei das „Korbblütlergewächs“ auch für die Bienen.

Reinhold Wunder, AELF-Bereichsleiter für Landwirtschaft, betonte, mit dem in 40 Jahren durchrationierten System der Maiswirtschaft und dreifachen Kosten für den Anbau sei die Becherpflanze gegenüber dem Mais noch nicht konkurrenzfähig. Dies könne aber jetzt mit der Möglichkeit der Aussaat gelingen, dazu müsse aber ein Preis um 300 Euro für das Saatgut für ein Hektar erzielt werden, „erst dann werden die Bauern die Becherpflanze respektieren“, betonte Wunder. An zwölf bis 20 Tonnen Mais-Trockensubstrat müsse sich die „Silphie“ aber in der Zukunft messen lassen, unterstrich der Landwirtschaftsdirektor bezüglich der betriebswirtschaftlichen Aspekte: „Da ist noch viel ,Pionierarbeit‘ zu leisten.“

Gut für die Wasserqualität

Die Bayreuther CSU-Landtagsabgeordnete Gudrun Brendel-Fischer stellte die Verbesserung der Wasserqualität durch die hohe Bodendurchwurzelung und die Nutzung einer Aussaat über zwölf Jahre heraus. Und Ludwig Thiem betonte: „Meine Vorstandschaft hält Energiepflanzen wie die „Silphie“ auf bestimmten Flächen für eine zukunftsfähige Dauerkultur.“

MARQUARD OCH