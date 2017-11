Mit Drogen in Papas Mercedes unterwegs

Polizei erwischt 20-Jährigen aus dem Landkreis Forchheim - vor 50 Minuten

ECKENTAL - Ein 20-Jähriger aus dem Landkreis Forchheim ist der Polizei in Forth aufgefallen. Der junge Mann zeigte drogentypische Anzeichen. Das war den Beamten eine Kontrolle wert.

In der Nacht auf Mittwoch ist ein 20-Jähriger aus dem Landkreis Forchheim in Forth erwischt worden, wie er unter Drogeneinfluss mit dem Mercedes seines Vaters unterwegs war.

500 Euro Bußgeld und ein einmonatiges Fahrverbot sind die Folge. Außerdem wird die Führerscheinstelle über den Vorfall informiert.

nn