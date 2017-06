Mit E-Bikes über die Hügel der Fränkischen Schweiz

EBERMANNSTADT - In Ebermannstadt wurde die Klimawoche mit einem Schautag in Sachen Elektromobilität eröffnet. Wie die Zukunft der Mobilität aussieht, konnten die Besucher schon erahnen.

So sieht’s aus, das bequemere Fahrrad: Flo Schöner testet beim Schautag auf dem Gelände der Stadtwerke ein Mountainbike von ePower Bikes. Foto: Julian Hörndlein



So sieht das Verkehrswesen der Zukunft aus: Bei der Eröffnung der Klimawoche im Landkreis konnten sich die Besucher über die vielfältigen Einsatzmöglichkeiten von Elektromobilität informieren. Landrat Hermann Ulm und Bürgermeisterin Christiane Meyer wissen um die Chancen von Elektromotoren als Möglichkeit einer nachhaltigen Verkehrsführung Bescheid.

Sie eröffneten auf dem Gelände der Stadtwerke in Ebermannstadt die sechste Klimawoche, auf der bis nächsten Sonntag, 25. Juni, viele Veranstaltungen zum Thema Klimaschutz und Nachhaltigkeit im ganzen Landkreis stattfinden.

Klimawandel macht nicht vor Landkreis halt

"Wir möchten den Blick auf den Klimaschutz richten, der Klimawandel macht nicht vor Landkreisgrenzen halt", erklärt Landrat Hermann Ulm. Die Verwendung von Ökostrom müsse konsequent vorangetrieben werden. Jürgen Fiedler, Leiter der Stadtwerke in Ebermannstadt, und Christiane Meyer stimmen ihm zu. "Elektromobilität wird kommen, es geht nur noch um das "wann", stellt Meyer bei ihrer Begrüßung fest. Mit solchen Schautagen solle auch eine Wende in den Köpfen erzielt werden, so Meyer weiter.

15 Aussteller sind zum Schautag nach Ebermannstadt gekommen, darunter auch der Muggendorfer Veranstalter aktiv-reisen, der sein Angebot an Elektrofahrrädern vorstellt. "Vor fünf Jahren haben wir mit zwei E-Bikes angefangen, mittlerweile haben wir 17 Stück. Man merkt, dass der Markt stark wächst", erklärt Ralf Schaardt von aktiv-reisen.

Besser über die Hügel

Für den Tourismus bieten E-Bikes neue Möglichkeiten. Mit elektrischer Unterstützung kämen mehr Menschen durch die hügeligen Abschnitte der Fränkischen Schweiz, an die sie bei einem herkömmlichen Radausflug nicht gekommen wären, weiß Schaardt.

E-Bikes müssen nicht immer von der Stange sein, bei der Altendorfer Firma ePower Bikes können die Fahrräder individuell auf den Kunden angepasst werden. Es gibt auch Mountainbikes mit Unterstützung. Elektromotore sind nicht nur bei Fahrrädern im Kommen, auch Roller werden immer mehr elektrifiziert. Beim Stand von Zweirad Christel sind sie ausgestellt. Je nach Modell und Ausstattung haben die Elektro-Roller bis zu drei Akkus und eine Reichweite von bis zu 150 Kilometern.

Abrechnung im Viertelstundentakt

Im Rahmen der Klimawoche zeigen auch mehrere Autohäuser neueste Modelle von Elektrofahrzeugen. Um die Ladesäulen kümmert sich der Ladeverbund Franken+, der Modelladesäulen auf das Stadtwerke-Gelände mitgebracht hat. Künftig soll nach dem SMS-Bezahlsystem wie beim Parken bezahlt werden. "Die Kosten setzen sich aus der Ladeleistung eines Fahrzeugs und der benötigten Zeit zusammen. Die Abrechnung erfolgt in 15-Minuten-Intervallen", weiß Lukas Emilius.

Energieeffizienz im Haus, Car-Sharing und Stromerzeugung aus Sonnenkraft sind weitere Aspekte der Klimawoche. Auch Kraftwerke und Museen sind während der Veranstaltung zur Besichtigung geöffnet. Detailliertes Programm und Infos zur Anmeldung gibt es hier.

JULIAN HÖRNDLEIN