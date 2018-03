Mit Filz-Stiften auf das Siegertreppchen

FORCHHEIM - Die Entscheidung ist gefallen: Die Jury des Nachwuchsforscher-Wettbewerbs "Schüler experimentieren" hat bei der 17. Auflage des Regionalentscheids, der in Kulmbach stattfand, aus 69 Projekten und 123 Teilnehmern in sieben Fachgebieten die Besten ausgewählt. Unter den Siegern waren auch Schüler und Schülerinnen des Ehrenbürg-Gymnasiums und der Realschule Forchheim.

„Alkoholbasierte Stifte selbst herstellen", hieß das Thema der 13-jährigen Maja Ketscher. Damit gelang der Jungforscherin nun der Sieg beim oberfränkischen Wettbewerb „Schüler experimentieren".



"All die jungen Forscher sind Oberfrankens kreative Leistungsträger von morgen. Mit großer Leistungsbereitschaft, viel Eigeninitiative, Spaß und Ideenreichtum stürzen sich die jungen Forscher auf ihre Projekte und schaffen so interessante Forschungsergebnisse oder erstaunliche Erfindungen wie etwa einen Fensterputzroboter. Ihre Arbeiten machen Türen in die Zukunft auf", so die Regierungspräsidentin Heidrun Piwernetz beim Ausstellungsrundgang.

Der große kreative Pool in Oberfranken kommt nicht von ungefähr: Ober- franken stellte die meisten Teilnehmer bei dem Nachwuchsforscher- Wettbewerb in ganz Bayern. Und dass die Arbeiten von hoher Qualität sind beweist die Tatsache, dass sich sieben Teilnehmergruppen über den Regionalsieg freuen dürfen.

Im Fachbereich Chemie konnte sich die 13-jährige Maja Ketscher vom Ehrenbürg-Gymnasium mit dem Thema "Alkoholbasierte Stifte selbst herstellen" als Regionalsiegerin durchsetzen. Die Schülerin experimentierte so lange mit diversen Materialien, Chemikalien und Lebensmittelfarbe, bis es ihr gelang, die bei Künstlern sehr beliebten "Copic-Marker" selbst herzustellen (wir berichteten). Auch der Sonderpreis Chemie ging dabei an die Gymnasiastin.

Im Fachbereich Mathematik/Informatik darf sich Deniz Isik vom Ehrenbürg-Gymnasium über einen 2. Preis freuen. Der zweite Preis im Bereich Technik ging an den Ehrenbürg-Gymnasiasten Julian Holtzmann, der mit einem Blindenstock mit Ultraschall-Abstandswarner die Jury überzeugte. Alexander Edelhäuser vom Ehrenbürg-Gymnasium darf sich im Fachbereich Mathematik/Informatik über einen Experimentierkasten freuen.

Patricia Schlund, Katharina Schlund und Lena Jung von der Forchheimer Realschule haben im Fachbereich Geo- und Raumwissenschaften "Die Planeten unseres Sonnensystems" verglichen und damit einen Experimentierkasten eingeheimst. Außerdem gewannen die drei Schülerinnen einen Sonderpreis für den schönsten Stand und damit 50 Euro Preisgeld.

Mit ihrer schusssicheren Weste traten die Ehrenbürg-Gymnasiasten Manuel Möhrle, Richard Waldmann und Mario Storath an (wir berichteten). Auch sie sind unter den Preisträgern, sie dürfen sich über einen Amazon-Gutschein über 25 Euro freuen. Auch der Fensterputzroboter von Felix Amling und Marc Rückel überzeugte die Jury, die beiden Jung-Forscher des Ehrenbürg-Gymnasiums wurden für ihre Forschungsarbeit ebenfalls mit einem Amazon-Gutschein honoriert. Die fünf besten Forscherschule wurden mit dem bayernweit einmaligen Schulpreis in Höhe von jeweils 500 Euro ausgezeichnet. Zu den Preisträgern zählt auch das Ehrenbürg-Gymnasium Forchheim, das den Sonderpreis "Besonders erfolgreiche Schule" einheimsen konnte.

Die Landessieger haben nun die Möglichkeit, ihre Projekte und deren Darstellung weiter zu verbessern und vertreten dann Oberfranken beim bayerischen Landesentscheid von "Schüler experimentieren" der am 16. und 17. April in Dingolfing stattfindet.