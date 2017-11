Mit fränkisch-fremden Genüssen an die Spitze

Noam Lerch aus Weilersbach wurde mit einem exotischen Vier-Gang-Menü Deutschlands goldener Minikoch - 02.11.2017 15:32 Uhr

FORCHHEIM - Der zwölfjährige Noam Lerch aus Weilersbach wurde in Berlin zum Goldenen Minikoch Deutschlands gekürt. Mit seinem Vier-Gänge-Menü "Fränkisch-fremde Genüsse" überzeugte er die Jury und kam in der Endausscheidung auf Platz 1.

Noam Lerch (vorne in der Mitte), umringt von den anderen Mini-Köchinnen und -Köchen bei der Preisverleihung. © Kathrin Lerch



Noam Lerch (vorne in der Mitte), umringt von den anderen Mini-Köchinnen und -Köchen bei der Preisverleihung. Foto: Kathrin Lerch



Noam Lerch ist einer von rund 20 Schülerinnen und Schülern der Forchheimer Montessorischule, die vor zwei Jahren als erster Jahrgang ihrer Schule an der Aktion "Europas Miniköche" teilgenommen haben.

Durchschnittlich zweimal im Monat trafen sich die Miniköche, um in Theorie und Praxis Grundkenntnisse des Kochens, der Ernährung, der regionalen Landwirtschaft und auch des Services mit allen Sinnen zu erlernen. Dazu waren sie in verschiedenen Gaststätten und lebensmittelverarbeitenden Betrieben in der Region zu Gast. Die zehn- bis 13-jährigen Schülerinnen und Schüler wurden dabei unterstützt von Gastronomen aus der Umgebung, die Zeit, Raum und Lebensmittel zur Verfügung stellen. Schnuppern konnten die Minis unter anderem bei Feiler in Muggendorf und im Gasthaus Hubert in Rettern. Derzeit bildet sich laut Pressemitteilung der dritte Miniköche-Jahrgang an der Montessorischule Forchheim.

Eine "Vorzeigegruppe"

Der Kurs steht unter der Schirmherrschaft von Landrat Hermann Ulm. Nach einer Abschlussprüfung bei der IHK Oberfranken hat der erste Forchheimer Miniköche-Jahrgang unter Leitung von Birgit Eberle im Sommer seine Ausbildung abgeschlossen. Der Hotelier und Gastronom Jürgen Mädger, Begründer der Europa-Miniköche war begeistert, "eine richtige Vorzeigegruppe" seien sie geworden, meinte er. Einige von ihnen, Gabriel Porisch, Jonas Harrer und Noam Lerch, hatten sich zusätzlich an dem bundesweiten Wettbewerb "Goldener Minikoch" beteiligt.

Noam Lerch ließ mit seinem Menü die Konkurrenz hinter sich. © F.: Kathrin Lerch



Noam Lerch ließ mit seinem Menü die Konkurrenz hinter sich. Foto: F.: Kathrin Lerch



Noam Lerch kam hier mit seinem fränkisch-exotischen Menü ins Rennen. Inspiriert von der internationalen Küche, die er zu Hause in Weilersbach dank Gästen aus aller Welt immer wieder kennenlernt, hatte er die Idee zur kulinarischen Völkerverständigung. "Wir kochen gerne zu Hause mit unseren Gästen", erzählt Noams Mutter gegenüber unserer Redaktion.

Dazu treffen sich die Arbeitskollegen von Noams Vater am Herd in Weilersbach, kochen, pürieren und backen. Während Familie Lerch gerne deutsche Klassiker wie Donauwelle oder Schweinebraten auftischt, kochen die Gäste international: japanisch, koreanisch und chinesisch.

"Sehr neugierig und offen für alles" sei Noam schon immer gewesen. Zum Kochen brauche der Sohn keinen Anlass: "Lass mich einfach mal machen", überzeugte er die Mutter, als er das erste Mal "Sushi auf koreanische Art" mit geräucherter fränkischer Forelle zu Hause ausprobierte. Das Ergebnis hat die Familie so überzeugt, dass es auch ein Gang in Noams "Siegermenü" war.

Für seine zehn Gäste in Berlin kochte der Zwölfjährige folgendes Menü:

Erster Gang: Koreanisches Kimbap auf fränkische Art (eine Art koreanisches Sushi mit fränkischem Räucherfisch und Meerrettich)

Zweiter Gang: Indogermanische Linsensuppe (mit deutschen und indischen Linsensorten und milder Currywürze)

Dritter Gang: Afrikanisches Rinderfilet auf persischem Kartoffelreis

Vierter Gang: Portugiesischer Rhabarber-Trifle Bolo de Bolocha

Zum Einstieg servierte der ambitionierte junge Koch den Cocktail "Bora Bora", eine Mischung aus Zitronensaft, Ananassaft, Maracuja und Grenadine, denn auch Cocktailmischen lernen die Miniköche während ihrer Ausbildung. Noam präsentierte der Jury einen Film und ein Fotobuch über den Einkauf und die Zubereitung seiner Speisen. Eine Jury bewertete bei der Abschlussgala in Berlin die kreativen Küchen-Ideen der 15 Miniköche, die unter 70 Bewerbern in die Endauswahl gekommen waren.

Über seinen ersten Platz sei Noam völlig aus dem Häuschen gewesen, erzählt Mutter Kathrin, die auch allen anderen Mitstreitern hohen Respekt zollt. "Es ist total überraschend, was die Kinder in diesem Alter alles können."

bhe