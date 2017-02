Mit Freude drauf los getrommelt

Musikstunde der besonderen Art: Grundschüler waren begeistert bei der Sache

EGGOLSHEIM - Es war nicht schwer, das Klassenzimmer der 1a in der Grundschule zu finden. Die Kinder hatten nämlich eine "Trommelstunde". Der Adelsdorfer Musikpädagoge und Musikautor Richard Voss und seine Frau Ingrid, Erzieherin und ebenfalls Musikpädagogin, verwandelten für eine Stunde das Klassenzimmer in einen Percussion-Raum.

Trommeln in Schule: Mit großer Begeisterung machten die Erstklässler der Grundschule Eggolsheim beim Unterricht mit den beiden Musikpädagogen Richard und Ingrid Voss mit. © Foto: Mathias Erlwein



Es wurde eine ganz besondere Lehreinheit, bei der selbst die erfahrene Lehrerin Eveline Stühler viel für die tägliche Arbeit mit den Kindern mitnehmen konnte. Die 28 Erstklässler waren so aufmerksam und konzentriert bei der Sache, dass Stühler dieses pädagogische Element künftig in ihre Unterrichtseinheiten unbedingt integrieren will.

Im Januar hatten die Schulkinder — mit Hilfestellung vieler Eltern — eigene Tontopf-Trommeln gebastelt und bemalt. Diese konnten nun unter fachkundiger Anleitung ausprobiert werden. Richard Voss hat das Trommelbuch "Die Trommelkinder auf dem Weg zum Rhythmus" verfasst und herausgegeben, das er bei dieser Gelegenheit präsentierte. Da waren spannende Geschichten in Verbindung mit Trommeln zu hören, die Kinder waren mit Feuereifer dabei.

Da man keine großen Fertigkeiten für das Spielen der Trommeln braucht, sei es laut Voss der optimale Einstieg, um ein Rhythmusgefühl zu entwickeln. Bei der gemeinsamen Betätigung entsteht auch ein Gemeinschaftsgefühl. Eine sehr gute Konzentrationsübung mit Spaßfaktor also, die Kinder lernen mit allen Sinnen.

Und weil das Trommeln so viel Spaß macht, hat das Musikpädagogenehepaar gleich noch eine ganze Reihe von verschiedenen Trommeln wie Djembe, Caion oder Conga mitgebracht, an denen sich die Grundschulkinder versuchen durften.

MATHIAS ERLWEIN