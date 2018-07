Mit Landrat Ulm auf Fahrrad-Tour

Radtour des ADFC am Samstag führt auf Stiebarlimbacher Keller - vor 1 Stunde

FORCHHEIM - Am Samstag, 28. Juli, bietet der ADFC Forchheim wieder eine Radtour mit dem Landrat an. Dabei wird an guten und problematischen Stellen für Radfahrer Station gemacht.

Am Samstag tritt Landrat Ulm mit in die Pedale Foto: privat



Dieses Jahr geht es nach Hallerndorf, wo ein neuer Radweg fertig gestellt wurde und ein weiterer gerade gebaut wird. An der Nahtstelle zwischen diesen beiden Wegen liegt Stiebarlimbach. Dort ist eine Einkehr am Keller vorgesehen. Treffpunkt ist um 14 Uhr am Rathausbrunnen. Die Rückkehr ist gegen 18 Uhr geplant.