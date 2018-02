Mit Pkw an Holzmasten in Pettensiedel

IGENSDORF - Eine leicht Verletzte und hoher Sachschaden sind Resultat eines Unfalls auf glatter Straße in Pettensiedel.

Symbolbild Foto: colourbox.com



Am Freitagmorgen befuhr eine 57-jährige Pkw-Fahrerin die Ortsdurchgangsstraße von Pettensiedel in südlicher Richtung. Auf eisglatter Fahrbahn kam sie in einer Linkskurve zunächst nach rechts von der Fahrbahn ab, verlor die Kontrolle über ihr Fahrzeug und prallte schließlich am linken Fahrbahnrand frontal gegen einen Holzmast.

Die Fahrzeugführerin verletzte sich leicht, es entstand Sachschaden von geschätzten 12 000 Euro.

