Mit Pkw bei Geschwand überschlagen

Frau steigt leicht verletzt aus

GESCHWAND - Glück im Unglück hatte eine Frau, die sich bei Geschwand mit ihrem Auto überschlug: Sie wurde nur leicht verletzt.

Die Polizei im Einsatz



Am Freitagmorgen fuhr die 60-Jährige mit ihrem Pkw von Geschwand in Richtung Hammerbühl. In einer aufeinanderfolgenden Links-rechts-Kurve verlor sie auf regennasser Fahrbahn die Kontrolle über ihr Fahrzeug und kam nach links von der Fahrbahn ab. Der Pkw schleuderte in das angrenzende Waldstück, überschlug sich und kam schließlich auf dem Dach zum Liegen.

Die Fahrerin konnte sich selbst aus dem Auto befreien und wurde leicht verletzt ins Krankenhaus Forchheim gebracht. Am Pkw entstand Totalschaden.

