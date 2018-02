Mit Witz und Tanz die Faschingssaison beendet

Närrische Siedler Lichteneiche gaben den Schlüssel zurück an die Stadt — Gardetänze und Büttenreden durften nicht fehlen - vor 5 Stunden

FORCHHEIM - Das war‘s: Die Närrischen Siedler Lichteneiche (NSL) haben die Schlüsselrückgabe ausgelassen gefeiert.

Die Sketch-Gruppe führte das Stück „Sparmaßnahmen im Altersheim auf“. Das achtköpfige Team nahm dabei den Altenheim-Alltag humorvoll auf die Schippe. © Foto: Julian Hörndlein



Im vollen Kolpingsaal begrüßte NSL-Präsident Bernd Uttenreuther für diese Saison ein letztes Mal die Faschingsbegeisterten. Dazu traten die verschiedenen Garden des Vereins auf, mitunter sogar mehrfach. Die Kindergarde tanzte einmal zur Melodie von Biene Maja und Heidi und ein weiteres Mal zu Bibi & Tina. Die Purzelgarde der Fünf- bis Neunjährigen tanzte im Indianerlook dem Faschingsausklang entgegen, Tanzmariechen Elena Saffra überzeugte mit einem selbst einstudierten Tanz.

"Sehr schöne Saison"

Um das Ende der Saison auch symbolisch zu begleiten, durfte natürlich nicht die Schlüsselrückgabe fehlen. Oberbürgermeister Uwe Kirschstein nahm sich selbst auf die Schippe und kam in Jahn-Montur in den Kolpingsaal. Damit spielte er auf seinen kürzlichen Disput mit den Jahnverantwortlichen wegen der geplanten Umsiedelung an (wir berichteten).

Kirschstein bedankte sich bei Präsident Uttenreuther. "Wir hatten eine sehr schöne Saison", erklärte der Oberbürgermeister dabei. Die beiden Prinzenpaare, Carina I. und Markus I. sowie Emilia I. und Stefan I. übergaben ihm dann feierlich den Schlüssel. Damit ist Forchheim wieder in der Hand der Stadt.

Auch Prinzessin Carina hatte lobende Worte für alle, die zum Erfolg der Faschingssaison beigetragen hatten.

Sparsam im Alter

Die achtköpfige Sketch-Gruppe unterhielt mit dem Stück "Sparmaßnahmen im Altenheim". Darin wird überall an Utensilien gespart – sei es an Handtüchern, Seife, Zahnbürsten und Mundspülung, die deshalb umher gereicht werden müssen.

Bernd Uttenreuther trat mit Sohn Fabian auf und bescherte ihm seine erste Büttenrede. Gemeinsam stellten die beiden fest, dass ohne Mütter das Leben deutlich schwerer sein würde. Die Aktivengarde und das Männerballett rundeten die Veranstaltung ab. Auch die Jugendgarde trat ein weiteres Mal auf. Mit einem "dreifachen schwarz-blau" kann der nächste Fasching also kommen.

JULIAN HÖRNDLEIN