Mitgliederzahlen des Imkervereins Forchheim und Umgebung haben sich stabilisiert

In der Stadt und dem Landkreis beschäftigen sich 160 Menschen mit der Kunst der Bienenzucht — Tipps und Ratschläge gegeben - vor 13 Minuten

FORCHHEIM - Bilanz eines abwechslungsreichen Jahres zog Vorsitzender Erich Strauß bei der Jahreshauptversammlung des Imkervereins Forchheim und Umgebung.

Verdiente Mitglieder des Imkervereins Forchheim und Umgebung: Wilfried Kari, Richard Schmidt, Franz Herbst, Baptist Haas und Erich Strauß (v. li.) Foto: Franz Glaster © privat



Als besondere Gäste begrüßte Strauß im kleinen Saal der Jahn-Kulturhalle Hans Ruckriegel vom Imker-Nachbarverein in Erlangen sowie Alexandra Nägel aus Poxdorf zu einer Präsentation. Die Mitgliederzahl hat sich, so Strauß in seinem Rechenschaftsbericht, Ende 2016 bei 160 stabilisiert. Fünf Mitglieder sind verstorben, drei ausgetreten und fünf eingetreten. „Ausschlag für die Imkerei soll nach wie vor die innere Einstellung sein, Imker aus Überzeugung zu werden“, unterstreicht der Vorsitzende.

Leider gäben gerade die jüngeren Imker nach den Anfangsjahren in der Bienenhaltung die Imkerei häufig wieder auf. Ruckriegel ging auch auf den Feldbau ein: Er würde sich wünschen, dass blühende Bestände nur außerhalb des Bienenfluges gemulcht werden. Auch der Zwischenfruchtbau nehme eine Sonderstellung ein. Auf Grund der niedrigen Temperaturen konnten die Bienen im vergangenen Herbst das Blühangebot nur teilweise nutzen.

Höhepunkt war 2016 das 125-jährige Bestehen des Imkervereins Forchheim und Umgebung. Die Tendenz des Rückgangs gehaltener Bienenvölker hält weiter an: 2015 hatten 161 Imker 945 Völker. 2014 hielten 160 Imker 962 Völker.

Strauß dankte seinem Stellvertreter Roland Schmitt, dem Kassier Engelbert Heidner und Schriftführer Hans Böhmer für ihre Unterstützung. zudem nutzte er die Gelegenheit, treue Imker auszuzeichnen. Baptist Haas erhielt die Treueurkunde für 60 Jahre Mitgliedschaft. Hans Herbst ernannte Strauß für mehr als 50 Jahre Mitgliedschaft zum Ehrenmitglied. Mit der Ehrennadel in Silber für 25 Jahre Treue zeichnete der Vorsitzende Wilfried Kari und Richard Schmidt aus. „Ich habe die Imkerei immer aus Lust und Freude an der Natur gemacht. Ein Freund führte mich einst in die Imkerei ein. Außerdem sind die Bienen einfach so wichtig für eine intakte Natur, mir ist es eine Herzensangelegenheit“, sprach der Urforchheimer Baptist Haas aus, was viele Imkerfreunde bewegt. 40 Völker betreute der Geehrte in der Spitzenzeit. Im Schnitt waren es immer um die 20 Bienenvölker. Aus gesundheitlichen Gründen musst er sich schweren Herzens von seinen Bienen trennen, bleibt aber seinen Idealisten im Verein treu. Mit Lichtbildern ließ Vorsitzender Strauß nochmals abschließend das zurückliegende Jahr Revue passieren.

Rezepte für Heilprodukte

Rezepte für wohlriechende Heilprodukte, Öle, Produkte von Heilpflanzen, unter Zusatz von Bienenwachs und „frei von jeder Chemie“ stellte Alexandra Nägel aus Poxdorf vor. Interessenten konnten auch ein Gläschen erwerben, wobei Nägel festhielt, dass ihre Produkte nicht für den Verkauf am ländlichen Hof verfügbar sind. Bereitwillig verteilte sie auch Hausrezepte.

Franz Galster