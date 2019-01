Mitmachen bei der "Stunde der Wintervögel"

Helmut Schmitt erklärt, wie die Aktion funktioniert - vor 8 Minuten

FORCHHEIM - Vom 4. Januar bis 6. Januar läuft die Mitmachaktion "Stunde der Wintervögel". Zum 14. Mal ruft der LBV auf, eine Stunde lang die Vögel im Garten zu zählen. Die NN haben mit dem Kreisvorsitzenden des LBV, Helmut Schmitt, gesprochen, wie es um das Vogel-Dasein in und um Forchheim bestellt ist.

Wieviele Vögel zwitschern noch in den Gärten? In den nächsten Tagen wird gezählt. © LBV



Helmut Schmitt © F: Malbrich



Herr Schmitt, wird die Zählung aufgrund des ereignisreichen Jahres wie das Amselsterben durch das Usutu Virus mit Spannung erwartet?

Helmut Schmitt: Ja, bisher können wir mangels Daten nur spekulieren, wie sich die Dürre und das Usutu-Virus auf die Vogelwelt ausgewirkt haben. Durch den warmen Sommer tragen wilde Bäume und Sträucher besonders viele Früchte, die Wintervögel finden einen reich gedeckten Tisch vor. Wird es wieder ein milder Winter, ist die Wahrscheinlichkeit hoch, dass Kurzstreckenzieher wie das Rotkehlchen und der Star häufig im heimischen Garten zu beobachten sind. Gibt es einen frühen Wintereinbruch mit viel Schnee in Skandinavien, können wir mit etwas Glück auch mit vielen Erlenzeisigen und Birkenzeisigen rechnen, die zu uns kommen.

Welche Veränderungen kann man seit Beginn der Zählung feststellen?

Helmut Schmitt: Erstmalig zählten bayernweit Anfang des Jahres über 32 000 Teilnehmer insgesamt mehr als 760 000 Vögel, sahen im Durchschnitt aber nur noch 34 gefiederte Gäste pro Garten. Immerhin wurden in der Geschichte des Bürgerforscher-Projekts noch nie so viele Stare beobachtet wie Anfang Januar 2018. Mit knapp 6500 Exemplaren wurde eine Rekordzahl von Überwinterern gezählt. Damit verfehlte der Star sogar nur um einen Platz die Liste der 20 am häufigsten beobachteten Vögel im Freistaat. Nach einem starken Einbruch im Vorjahr führt die Kohlmeise diese wieder vor Haus- und Feldsperling an. Je mehr Meldungen wir deshalb bei der LBV-Mitmachaktion bekommen, umso genauer können wir uns ein Bild von der Lage machen.

Wer kann beobachten und wie wird richtig beobachtet?

Helmut Schmitt: Von einem ruhigen Beobachtungsplätzchen aus wird von jeder Art die höchste Anzahl notiert, die im Laufe einer Stunde gleichzeitig beobachtet wurde. Die Beobachtungen können unter www.stunde-der-wintervoegel.de bis zum 15. Januar gemeldet werden, die Ergebnisse werden dort ausgewertet. Auch per Post (Einsendeschluss ist der 15. Januar 2019) und Telefon (kostenlose Rufnummer am 5. und 6. Januar von 10 bis 18 Uhr: 08 00-1 15 71 15) ist die Meldung möglich.

Die LBV-Kreisgruppe Forchheim bietet eine Exkursion zum Thema "Stunde der Wintervögel" an. Treffpunkt ist am 6. Januar um 9 Uhr am Parkplatz hinter dem Klinikum Forchheim.

PETRA MALBRICH