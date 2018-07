Mittelschule Kirchehrenbach: Flashmob zum Abschied

Spontane Gesangseinlage bei der Abschlussfeier - vor 1 Stunde

KIRCHEHRENBACH - "Ich heb ab" – so lautete das Motto, das die Schülerinnen und Schüler der Klassen 9a und 10M anlässlich ihrer Verabschiedung von der Mittelschule Kirchehrenbach gewählt hatten.

Erfolgreich: Nicolas Gebhardt (Schnitt: 1,9), Vanessa Meixner (Schnitt: 2,0), Justin Dörfler (Schnitt: 1,8), Angelina Lösch (Schnitt: 1,78), Johannes Herbst (Schnitt: 1,89), Melissa Amon (Schnitt: 1,67). © Foto: Speckner



Ein festlicher Gottesdienst unter der Leitung von Religionslehrerin Eva Haber-Rulffs und Pfarrer Michael Krug fand im Pausenhof der Schule statt. Schulleiter Marco Speckner begrüßte die Schüler und die Gäste. Mitten in die Begrüßung hinein platzten der Gospelchor "Singing Different" und der JRP-Chor der Uni Erlangen unter Leitung von Marco Schneider. Die Sängerinnen und Sänger präsentierten einen mitreißenden Flashmob, den die Schüler der 10M heimlich organisiert hatten.

In seiner Ansprache würdigte Schulleiter Speckner die beiden Klassen und wünschte den Entlassschülern alles Gute. Die Klassensprecher Emily Sitzmann und Johannes Kaiser (beide 9a) und Sonja Körber (10M) bedankten sich bei den Klassenleitern Andreas Greif (9a) und Johanna Schatz (10M) für ihre Arbeit und überreichten Geschenke. Andreas Greif verglich in seiner Ansprache das vergangene Schuljahr mit einer Kajakfahrt auf einem wilden Fluss, die anstrengend, aber zugleich mitreißend gewesen sei. Johanna Schatz würdigte vor allem die gute Klassengemeinschaft in den beiden Abschlussklassen. Mit der Zeugnisübergabe, der Ehrung der Klassenbesten und Büfett, das die Eltern gestiftet hatten, fand die fröhliche Feier ihren Abschluss.