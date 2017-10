Morschreuth: So entsteht eine Männertracht

VHS-Kurs beschäftigte sich mit der fränkischen Tracht für die Herren - vor 1 Stunde

MORSCHREUTH - Fränkische Trachten sind derzeit angesagt, deshalb sind sämtliche Termine der Trachtennähkurse der VHS Forchheim in Zusammenarbeit mit dem Fränkische-Schweiz-Verein im Kreativzentrum Morschreuth schnell ausgebucht.

Strahlen nach dem Westenkurs, in dem tüchtige Damen „ihren“ Männern Leibchen geschneidert haben. Fünfte von rechts Kursleiterin Rosalie Postatny. Foto: Foto: Roland Rosenbauer



Nach den seit Jahren bewährten Frauentrachten-Kursen gab es in diesem Jahr erstmals ein Angebot, Männerwesten selbst zu nähen.

Obwohl kein Mann selbst Nadel und Faden in die Hand nahm, war es für die Damen eine willkommene Gelegenheit, ihren Gefährten das zur eigenen Tracht passende Outfit zu fertigen und die Stoffart und die Farbe individuell abzustimmen. Den Kurs leitete Schneidermeisterin Rosalie Postatny, gebürtige Forchheimerin und aufgewachsen in Egloffstein. Rosalie Postatny unterhält seit einiger Zeit am Friedrich-Ebert-Platz in Nürnberg ein Schneideratelier.

Das Ergebnis der modischen Näherei führten die Damen im Gasthaus "Zur Einkehr" in Morschreuth der Öffentlichkeit vor. Nur eine Teilnehmerin konnte aus beruflichen Gründen nicht dabei sein.

Seit Trachtenexperten die erneuerte Männertracht nach historischem Vorbild zusammengestellt haben, entwickelt sich daraus ein Trend: Immer mehr Männer lassen sich ein Hemd, eine Jacke, Hose und Weste maßschneidern.

Rund 900 Euro kostet das Ganze in der Mindestausstattung. Nach oben sind den Kosten der Garderobe aufgrund unterschiedlichster Materialien, keine Grenzen gesetzt und es lohnt sich umso mehr für die Damen, selbst Hand anzulegen

Mit einer Ausnahme, bekam jede "Trachtenfrau" als Belohnung ihrer Mühe das vom Arbeitskreis eigens kreierte "Label" zum Einnähen in die Männerweste, damit nach außen deutlich gemacht wird, dass diese Arbeit eine "echte Fränkische-Schweiz-Tracht" ist. Den nächsten Westen-Nähkurs bieten FSV und VHS übrigens im Februar 2018 an.